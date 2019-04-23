Fatih Altaylı: 5 maç kaybetsin, Ersun Yanal sokağa çıkamaz

Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati programında konuşan Fatih Altaylı, "Eğer teknik direktörlerden futbol oynatması değil de edebiyat yapması bekleniyorsa Fenerbahçe teknik direktörlüğe Ahmet Ümit ya da Ayşe Kulin'i getirsin! Ersun Yanal çıkıyor, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışmayan konuşmalar yapıyor! Ben yönetici olsam Galatasaray derbisinden sonra yaptığı konuşma için 'Hoca sen neredesin ya burası Karabükspor değil' derim" ifadelerini kullandı.

5 MAÇI KAYBETSİN, SOKAĞA ÇIKAMAZ

Ersun Yanal'ın 5 maçı kaybetmesi halinde bir daha Kadıköy'e ayak basamayacağını da iddia eden Altaylı, "İmparator Fatih Terim' diyorlar ya, 5 maç kaybedilsin görürsün İmparator'u. Bu Ersun Yanal gibi teknik direktörler için 5 kez daha geçerli. Hadi Fatih Terim'in hiç değilse geçmişi, başarılar silsilesi var. Ersun Yanal'da böyle bir şey de olmadığı için stada giremez, sokağa çıkamaz" şeklinde konuştu.

