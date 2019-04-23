Fatih Altaylı: 5 maç kaybetsin, Ersun Yanal sokağa çıkamaz

Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati programında konuşan Fatih Altaylı, "Eğer teknik direktörlerden futbol oynatması değil de edebiyat yapması bekleniyorsa Fenerbahçe teknik direktörlüğe Ahmet Ümit ya da Ayşe Kulin'i getirsin! Ersun Yanal çıkıyor, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışmayan konuşmalar yapıyor! Ben yönetici olsam Galatasaray derbisinden sonra yaptığı konuşma için 'Hoca sen neredesin ya burası Karabükspor değil' derim" ifadelerini kullandı.
5 MAÇI KAYBETSİN, SOKAĞA ÇIKAMAZ
Ersun Yanal'ın 5 maçı kaybetmesi halinde bir daha Kadıköy'e ayak basamayacağını da iddia eden Altaylı, "İmparator Fatih Terim' diyorlar ya, 5 maç kaybedilsin görürsün İmparator'u. Bu Ersun Yanal gibi teknik direktörler için 5 kez daha geçerli. Hadi Fatih Terim'in hiç değilse geçmişi, başarılar silsilesi var. Ersun Yanal'da böyle bir şey de olmadığı için stada giremez, sokağa çıkamaz" şeklinde konuştu.
'Sanki golü gizli bir güç attı'
Burak o anı anlattı! 'Ukalalık gibi...'
1. Lig'de 8 gollü müthiş maç!
Donk'tan transfer mesajı! O yıldızı çağırdı
F.Bahçe'ye bir kötü haber daha!
'Ben bunu çocuklara nasıl anlatacağım?'
Yusuf Yazıcı'dan alkış alan hareket
Trabzonspor hasrete son vermek istiyor
34 yıl sonra şampiyon oldular
Dortmund pes etmiyor
Diagne krallık yarışında rekora gidiyor
Ronaldo Juventus'ta kalacak
Bayern Münih yerini korudu
İşte geleceğin dünya yıldızları! Listede iki Türk var
Osmanlı'dan müthiş geri dönüş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum