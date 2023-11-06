Fatih Altaylı Atatürk filmini konuşurken duygulandı! Aras Bulut İynemli ile sarılıp ağlaştılar

Disney Plus'un yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk filmi, 29 Ekim Pazar günü Cumhuriyet'in 100. yılında televizyon ekranlarında yayınlandı. Aras Bulut İynemli'nin başrolünü paylaştığı film konuşulmaya devam ederken oyuncular Fatih Altaylı ile röportaj gerçekleştirdi.

Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Sarp Akkaya ve filmin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin programın yeni bölümünün konukları oldu.

Röportaj sırasında filmden bahsedilirken Fatih Altaylı bu filmdem bahsederken gözlerinin dolduğunu söyledi ve bir anda duygusallaştı. Ağlamaya başlayan gazeteciye Aras Bulut dayanamadı.

SONGÜL ÖDEN GÜLDÜRDÜ

Onu gören Aras Bulut İynemli ise "Abi sarılabilir miyim sana?" diyerek ağlayan Fatih Altaylı'ya sarıldı.

Aras Bulut İynemli'nin de gözlerinin dolduğunu gören Songül Öden duruma müdahale ederek, "Benim hormonlarım var, lütfen ağlamayın, devam ettiremeyiz" sözleriyle herkesi güldürdü.

Bu anlar sosyal medyaya da damga vurdu, kimi seyirci bu durumu samimi bulmazken kimi de o anlarda duygulandığını söyledi.







