SPOR

Fatih Altaylı: 'Bunları duydukça Fenerbahçeli olasım geliyor'

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

Eski Galatasaray yöneticisi ve gazeteci Fatih Altaylı, çarpıcı açıklamalar yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ülker Stadı'nın adını 'Mustafa Kemal Atatürk Stadı' yapmak istemesine değinen Fatih Altaylı, dikkat çeken sözler sarf etti.

Fatih Altaylı: 'Bunları duydukça Fenerbahçeli olasım geliyor'

Fatih Altaylı, Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda spor gündemini değerlendirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Ülker Stadı'nın adının "Mustafa Kemal Atatürk Stadı" yapılmasına yönelik açıklamasını değerlendiren Altaylı, "Bunları görünce Fenerbahçeli olasım geliyor. Keşke Galatasaray'dan da böyle bir öneri gelse" dedi

"BUNLARI DUYUNCA FENERBAHÇELİ OLASIM GELİYOR"

Ali Koç'un "Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Atatürk'ün yolundan gittiği önemli" açıklaması ve Ülker Stadı'nın Mustafa Kemal Atatürk yapılması şeklindeki demecini değerlendiren Altaylı, "Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bunları duydukça benim Fenerbahçeli olasım geliyor. Helal olsun. Galatasaray'dan da keşke böyle bir öneri gelse. Keşke keşke keşke... Galatasaray'ın üzerine bir toprak serpilmiş ama ne toprağı olduğu belli değil. Bizim başkanımız ise gidip tarikat toplantılarında mafyatik adamlarla beraber tarikat liderleriyle görüşmelere giden taraftar gruplarının otobüslerine el sallıyor. UltrAslan'ın başında olduğu söylenen kişiler, bilmem ne cemaatinin toplantısına gidip orada mafyöz olduğu iddia edilen adamlarla videolar çektirip yayınlarken bizim başkan da onları el sallayarak uğurluyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
fatih altaylı Fenerbahçe

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