'Falcao'yu almayın diye bağırdım'

Galatasaray'a büyük umutlar ile transfer edilen ancak şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Radamel Falcao için Fatih Altay'dan gündeme oturan değerlendirmelerde geldi.

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Habertürk TV'de yayınlanan programda Galatasaray'ın Falcao transferini değerlendiren Altaylı, "Falcao'yu almamalılar diye bağırdım burada. Senin Falcao'yu koltuk altına aldığında, o koltuk altına girmeyen futbolcunun ruh halini de unutmayın. Falcao'yu özel uçakla aldığında tarifeli seferle gelen futbolcunun halini unutmayın. İki başkanlar, yönetim kurulu üyeleri sizin de bu kulübün moralini, takımdaşlığı yüksek tutmanız lazım. Bu yoksa olmaz. Bugün Galatasaray'da yok böyle bir şey. Galatasaray'da herkes yalnız" dedi.

Galatasaray'ın performansının utanç verici olduğunu vurgulayan Altaylı, "Bu sene ve geçen sene Galatasaray'dan utanıyoruz. Sahadaki alçaklar utandırıyor. O alçakları toplayanlar utandırıyor. Başkan bizi utandırıyor, yönetim utandırıyor. Teknik heyet bizi utandırıyor. Kavga, dövüş, küfür kıyamet bizde. Futbol başka bir yerde! Ayıptır. Oraya parasını veren adama da, parasını verip TV'den izleyen adama da ayıptır" şeklinde konuştu.

