Fatih Altaylı: Fatih Terim gitsin, yerine Sergen Yalçın gelsin

Fatih Altaylı, Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu İşte Fatih Altaylı'nın açıklamaları; Derbi geliyor, öncesinde bunların olması hoş değil. Ali Koç, Türk sporuna ve rekabete bir centilmenlik getireceğim diyordu ancak senesini doldurmadan çuvalladığını görüyoruz. İkide bir Fatih Terim'den bahsediyor. Geçmişte Fatih Terim'le yakınlığı ve dostluğu olduğunu, birlikte aynı uçakla seyahat ettiğini bilmesek normal karşılarız ancak Ali Koç'un tavrı biraz garip. "TERİM'DE DE SUÇ VAR" Fatih Terim'i Türkiye'de en çok eleştiren kişi muhtemelen benimdir, onu savunuyor noktasına gelmek istemem ama Ali Koç bir spor adamıysa Terim, Milli Takım'dan ayrıldıktan 1,5 yıl sonra konuştu? Yazın yediği hurmalar şimdi mi tırmalıyor? Fatih Terim'de de suç var, kebapçı basıp adam dövmeye kalkması kabul edilebilir şeyler değil. GALATASARAY EFSANESİ DROGBA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ İLK GOLÜ "MAHKEME TESCİL ETTİ" Bildiğimiz şey şu: Bu olaydan sonra Terim, TFF'ye diyor ki 'İstifa edeyim' Yok diyorlar. Yıldırım Demirören'e herhalde bir telefon geliyor ki kovuyorlar. Terim, istifa etse herhangi bir tazminat söz konusu değil. Kovulduğu için alacak doğuyor. Bana göre bu kovulma spor dışı bir sebeptir bu alacak doğmamıştır ancak mahkeme kararıyla tescil edildiği için yapacak bir şey yok.

"TERİM'İN DÜZEYİNE GELİYOR" Terim'in futbolculuğundan bu yana bir milyon tane yanlışı var ama bunlar Ali Koç'un söylediklerinin haklı olduğu anlamına gelmez. Bir takımın teknik direktörü, hiçbir şekilde başka bir takımın başkanının mevzusu değildir. Ali Koç kendini ve temsil ettiği kulübü şu anda küçültüyor. Koca Fenerbahçe ve koca Koç Grubu, birden bire Fatih Terim düzeyine geliyor. "TERİM'İ ÇOK YUKARI ÇEKER" Fenerbahçe Kulübünün en üst makamı, Koç Holding'in ikinci önemli makamı ve bütün bu paketin karşısında Fatih Terim... Bu Terim'i çok yukarı çeker, Fenerbahçe ve Koç Grubu'nu aşağı çeker. Bir camianın başkanı, ortada fol yok yumurta yokken niçin bir takımın teknik direktörüyle muhataplık kurar? Galatasaray Başkanı, Okan Buruk ya da Ersun Yanal'ı muhatap alır mı? Türkiye'de böyle bir şey görüldü mü? Gazeteci sorsa da o tuzağa düşmeyeceksin, her sorulana cevap verip, öfke patlaması yaşamanın alemi mi var? "SAVCILIĞA SEVK EDİLMESİ LAZIM" Ali Koç, TFF temsilcisi misin? Federasyon'un 19.05 açıklamasına ilişkin konuşuyor. Sana ne? 'Bizim muhataplığımız yok. TFF ile Galatasaray arasındaki bir mevzudur, ben TFF'nin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum" dersin geçersin. PFDK'ya sevk edildi, bakalım ne ceza gelecek? Abdurrahim Albayrak'a 6222'den ceza verildi, buna ne verilecek merak ediyorum. Sadece PFDK değil, savcılığa da sevk edilmesi lazım.

"BİR ŞEY ÇIKARTABİLİRLER" Orada kural çok net: Kaleci hızlı başlatıyor ve rakip dışarı çıkma fırsatı bulamıyorsa ceza sahasında olabilir. Niyet okumaysa bir milyon tane niyet var. Normal futbol kuralları içerisinde bir şey çıkmaz ama Türkiye'de hiçbir şey normal olmadığı için buradan bir şey çıkartabilirler. 'Göz ucuyla bakmaktadır' falan niyet okuma var. Senin oyuncun da topu oyuna sokmasaydı. "HER HAFTA İTİRAZ EDİLSİN" Bu kural değişirken niyet şuydu: Kontratak başlatma niyetindeki takımların kalecileri, rakip ceza sahasından çıkmadığı için kontrayı başlatamıyordu. Fenerbahçe bu gibi iddialarla koskoca Fenerbahçe'yi küçük duruma düşürüyor, bunun farkına varmalı. Fenerbahçe bir takımı yenemiyor sonra da kural hatası falan. Cevabı nereden alıyorsun, bu haftaki rakibin Ankaragücü'nden. Al başına belayı şimdi. Bundan sonra her hafta kural hatası diye itiraz edilsin... "BU MIZMIZLIK YANİ" Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru gerçekten çocukça. Hiç kimsenin prim vermediği bir başvuru. Bu kadar yanlış başvurunun açıkçası Fenerbahçe'nin bundan sonraki başvurularının güvenirliliği açısından da yanlış. 'Mızmız yalı çocuğu' diyorlar ya tam mızmızlık yani

"NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ MERAK EDİYORUM" Beşiktaş - Başakşehir mücadelesini ve ilk yarının sonundaki tartışmalı pozisyonu değerlendiren Altaylı "Hakemin orada hayatı film şeridi gibi gözlerinin önünden herhalde. Ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Hakem dedi ki 'Ben hakem makem değilim' Suat Arslanboğa, Alanyaspor-Fenerbahçe maçında ne hata yaptı? Taçta ilk hata değil ki bu, dünyanın her yerinde oluyor ve o kadar önemli değil. O gün kötü maç yönetmedi. "VAR HAKEMİ ÇAĞIRMALI" Buradaki mesele VAR hakemi. VAR hakemi kimdi? Halis Özkahya. Bu senenin en kötü hakemi kim? Mete Kalkavan'la birlikte Halis Özkahya... Mesele bu. VAR hakemi çok net görüyor, Suat Arslanboğa arka taraftan Beşiktaşlı futbolcunun hareketini görememiş olabilir ama VAR hakeminin orada 'Hoca gel bir bak' demesi lazım. "ÖZKAHYA MAÇ YÖNETMESİN" Halis Özkahya bu sezonun kötü başlangıç yapan ve şu noktadan sonra iyi niyetine güvenmediğim bir adam. Bu arkadaş iyi maç yönetemiyor. Bu arkadaş belki iyi niyetli değil. Belki zihinsel algıdan şikayetçi. Bu arkadaş kötü. Kötü, çok kötü. Bu arkadaşın maç yönetmesi, Türkiye için zehirlidir. Keza Mete Kalkavan... Bu iki arkadaş kötü yönetiyor ve tüy dikiyor. Bir sonrakinde de tüy diyecekler. '50 tane genç hakem sokacağız' dediler, getirin genç hakemleri. Hata yapacaksa onlar yapsınlar.

"G.SARAY MAÇINDA DA HATALAR VAR" Bu pozisyonda hakemi VAR'a çağırmayan VAR hakeminin iyi niyetinden şüphe ederim. Galatasaray maçında da hatalar vardı ama o hakemi bunlardan ayırıyorum. Son maçtaki dirsek ne oldu? Bir önceki maça gidelim, Belhanda'nın suratına atılan diz... Faul değil mi? Ne oldu? "HAKEM DÖVMENİN BEDELİ NE?" Adem Ljajic'in Suat Arslanboğa'yı ittiği pozisyonla ilgili de konuşan Altaylı, "Normalde hakemin önünde el kaldırmanın cezası sarı kart. Hakem dövmenin bedeli ne? Üç kırmızı kart! Hakeme fiziksel temasının cezası kırmızı kart değil mi? Son adam konusunda hakemi suçlamıyorum ama burada hakem yüzde 1 milyon karaktersizlik göstermiştir. Buna da eşinin 'Gelme eve' demesi lazım" dedi. "FALCAO İLE DALGA GEÇMEKTİR" Eşeğini dövemeyen semerini döver. Galatasaray'ın sahaya çıktığı kadro çok mu doğru da değişiklikler yanlış? Falcao'yu 90. dakikada oyuna almak, taraftarla, dünya alemle, Galatasaray yönetimiyle, bütçesiyle, Falcao'yla dalga geçmektir. Komedidir bu. Falcao, oyuna 90. dakikada oyuna giriyorsa Galatasaray yöneticisi olsam o kararı alanı takım otobüsüne almadan yollarım

"DERBİDE ALACAĞIN 3 PUAN..." Bilmem kaç milyon Euro vermiş efsane adayı oyuncuyu getirmişim, bu oyuncuyu bir maçta oynatmışsın seni kurtarmış, burada da ilk 11'e koymamışsın. Derbide alacağın 3 puan da bu maçta alacağın 3 puan yarım puan mı? 'Falcao'yu 90'da alırım ve bir tane atar ben İmparator olurum' düşüncesi varsa bu düşüncesi olan birinin gitmesi gereken yer Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'dir. Umarım kimse böyle düşünmüyordur. "G.SARAY'IN BİR SİSTEMİ VAR MI?" Galatasaray'ın geçen seneki ve bu seneki oyununun mantıklı bir gerekçesi var mı? Galatasaray'ın bir sistemi var mı? İmparator, imparator... Kabul edelim ki İmparator. Büyük hocaların ne yaptığı belli. Gittiği takıma damgasını vuruyor. İyi yapıyor kötü yapıyor ama bir şey yapıyor. Unai Emery ve Fatih Terim... Bunlar ne yapıyor? Yazıktır. Koca kulüp, koca transfer bütçeleri egonuzu tatmin etmek için değil! Falcao sakat olur, oynatmazsın anlarım. Ama top oynarsın. "BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?" Geçen sene Başakşehir, aptal gibi kaybetmese Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali var mıydı? Geçen sene berbat bir futbol, ne olduğunu anlamadığım bir futbol anlayışıyla şampiyon oldu. Sezonun en flaş transferini sen yapmışsın, geçen seneden oturmuş bir takım geliyor... Böyle bir şey olabilir mi? Sezonun 5. haftasında teknik direktör hatasından iki maç gitti Galatasaray'da. Konyaspor ve Yeni Malatyaspor. Böyle bir şey olabilir mi? Galatasaray, 1-0'a yatmaya kalkışıyor.

"KENDİNİ HAGI ZANNEDİYOR" Ne olduğu belli olmayan bir oyun sisteminde anlaşılıyor. Emre'lik maç Emre yok. Falcao'luk maç, Falcao yok. Ömer Bayram'dan olmayacak bir şey yaratmaya çalışıyorsun. Ömer Bayram da kendini Hagi zannediyor. Her şeyi yaptı da bir yandan da fazla havaya girmiş "TERİM'İN MİSYONU BİTMİŞTİR, YERİNE SERGEN YALÇIN'I GETİRSİN" Fatih Terim çıksın desin ki 'Ben şunu yapıyorum' İri iri görünen içi boş laflar etmek başka bir şey, hakiki futbol konuşmak başka bir şey. Fatih Terim'in hakiki futbol konuşabileceği kanaatinde değilim. Dün itibariyla Fatih Terim'in Galatasaray'daki teknik direktörlük misyonu bitmiştir. Artık yoktur. Böyle bir teknik direktörlük, dünya üzerinde yoktur. Terim'in Galatasaray'a yaptığı hizmetlere minnettarım ama bundan sonra yapması gereken şudur: Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi olsun ve Galatasaray'a teknik direktör olarak Sergen Yalçın'ı alsın. "KENDİNİ ATTIRMAYACAKSIN" Fatih Terim kenarda olsaydı farklı sonuç alınır mıydı? Diyelim ki alınırdı o zaman niye kenarda değildi? O zaman kendini attırmayacaksın, cezaya sebebiyet verecek konuşmalar yapmayacaksın. Cezasını haklı bulmuyorum ama madem böyle bir durum var konuşma bile. 'Bana karşı bir tavır olduğunu düşünüyorum ve bundan sonra konuşmuyorum' desin