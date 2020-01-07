YURTHABER
  4. Fatih Atay ‘Sanat Dostu Belediye Başkanı’ seçildi

Fatih Atay ‘Sanat Dostu Belediye Başkanı’ seçildi

AYDIN HABERLERİ  | 07.01.2020 17:02 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, Tiyatro Gazetesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Anadolu Tiyatro Ödülleri”nde ödül almaya hak kazandı.Sanat alanına yönelik proje ve çalışmaları teşvik etmek amacıyla 2014 yılından bu yana Tiyatro Gazetesi tarafından düzenlenen sanat dostu ödüllerini kazananlar belli oldu.

Fatih Atay ‘Sanat Dostu Belediye Başkanı’ seçildi

Efeler Belediyesi, Tiyatro Gazetesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Anadolu Tiyatro Ödülleri”nde ödül almaya hak kazandı.
Sanat alanına yönelik proje ve çalışmaları teşvik etmek amacıyla 2014 yılından bu yana Tiyatro Gazetesi tarafından düzenlenen sanat dostu ödüllerini kazananlar belli oldu. Bu yıl 6’ncısı gerçekleşen ödüllerde Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay topluma yönelik sanatsal çalışmaları ve projeleri ile “Sanat Dostu Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü.
Efeler Belediyesi’nin sanata teşvik amacı ile başlattıkları sanatsal faaliyetler ile “Marka Kent” olma yolunda katkıları ve başarılı faaliyetlerinden dolayı ödül almasını değerlendiren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Halkımız beni layık görüp, göreve seçtiklerinde onlara bir söz verdim. Efeler ‘Marka Kent’ olacak diye. Belediyeyi zorlu bir şekilde devralmış olsak dahi elimizden geldiğince sanatsal faaliyetlere ağırlık verdik. Bu yıl daha da fazlasını gerçekleştireceğiz. Tiyatro Gazetesi Anadolu Tiyatro Ödülleri’ne beni layık gördükleri ödül için gurur duydum. Umuyorum ki yapacağımız sanatsal çalışmalar ile nice ödüllerin başarısını yaşayacağız” dedi.
Tiyatro Gazetesi’nin başta tiyatro alanı olmak üzere diğer sanat alanları ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren kişi ve kurumları ödüllendirdiği “Anadolu Tiyatro Ödülleri” töreni 3 Şubat 2020 Pazartesi günü, Su Gösteri Sanatları Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Fatih Atay ‘Sanat Dostu Belediye Başkanı’ seçildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleriOnları hiç böyle görmediniz! İşte ünlülerin gerçek yüzleri
Kuşadası Belediyesi çevreyi kirletenlere karşı dedektif gibi çalışıyorKuşadası Belediyesi çevreyi kirletenlere karşı dedektif gibi çalışıyor
KESK’ten Başkan Çerçioğlu’na ziyaretKESK’ten Başkan Çerçioğlu’na ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Mersin'de selin sürüklediği 20 araçta hasar oluştu

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kayseri’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

İl Sağlık Müdürlüğü’nde Grip Vakalarında Alınacak Önlemler Masaya Yatırıldı

İl Sağlık Müdürlüğü’nde Grip Vakalarında Alınacak Önlemler Masaya Yatırıldı

Aydın Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:19
İkindi
15:50
Akşam
18:11
Yatsı
19:33

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
İrem Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Nazilli’de 46 Kıbrıs gazisi madalyalarına kavuştu

Nazilli’de 46 Kıbrıs gazisi madalyalarına kavuştu

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.