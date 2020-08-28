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Fatih Belediyesi 15 bin kap aşure dağıttı

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.08.2020 15:15 | Son Güncelleme

Muharrem ayı vesilesiyle Fatih Belediyesi tarafından vatandaşlara 15 bin kap aşure ikramı yapıldı.

Muharrem ayı vesilesiyle Fatih Belediyesi tarafından vatandaşlara 15 bin kap aşure ikramı yapıldı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde vatandaşlara Aşure dağıttı.
Fatih Belediyesi Muharrem ayı vesilesiyle Cuma namazının ardından aşure dağıtımı yaptı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih Camii, Süleymaniye Camii, Yavuz Sultan Selim Camii, Sümbülefendi Camii ve Mihrimah Sultan Camii’nde dağıtımlar gerçekleştirildi. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önündeki dağıtıma katıldı. Aşurenin tadına bakan vatandaşlar duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplamda vatandaşlara 15 bin kap aşure dağıtıldı.
Başkan Turan, “Ayasofya ibadete açıldığı için vatandaşlarımızın ilgisi var. Bugün de Aşure Günü vesilesiyle vatandaşlarımıza aşure dağıtıyoruz. İyi bir geleneğimiz. Açıldığı günden itibaren bu kalabalık var. Tabi yine mesafelere uyuyoruz. Dezenfektan var. Maske dağıtıyoruz. Buraya gelmeden önce vatandaşlarımıza maske dağıtıyoruz. Açıldığı günden itibaren bu iltifatı görüyor” dedi.

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