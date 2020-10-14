Fatih Belediyesi Fotoğraf Yarışmasına başvurular devam ediyor

Fatih’e yeni bir kadrajla yeniden bakmak için çalışmalar, ‘Fotoğrafın Gör Dediği’nde olacak. Fotoğraf yarışması ile Fatih’in yeniden kurgulanması, farklı ve ilginç kategorilerle Fatihle ilgili yeni görüntüler elde edilmesi hedefleniyor.

Fatih Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenen Fotoğrafın Gör Dediği yarışmasına başvurular devam ediyor. Fatih’i vizörden bambaşka formlarıyla görebileceğimiz yarışmada, dereceye girenler 150 bin TL’ye varan maddi ödül ile ödüllendirilecek. Katılımcılar, Fatih’in herhangi bir yerini, tarihi veya mimari eserlerini, insanlarını veya sokaklarını anlatan dijital kolaj, siyah-beyaz veya renkli fotoğraflarla üç farklı kategoride yarışacak.

Fotoğrafçılar serbest vizör kategorisine en fazla dört adet sayısal, renkli veya siyah-beyaz eserle katılabilecek. Fotoğraflarla Bir Hikaye Anlat kategorisinde Fatih Belediyesi sınırları içerisinde çekilmiş, konu bütünlüğü taşıyan, en az sekiz en fazla on iki adet sayısal, renkli veya siyah beyaz fotoğraf ile bir konu anlatımı olacak. Çek Kurgula Yarış kategorisine ise en fazla dört adet sayısal renkli veya siyah-beyaz eserle yarışabilecek. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilecek.

Her kategori için özel ödüllerin belirlendiği yarışmada; Serbest Vizör kategorisi için birinciye 6 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 4 bin lira ödül verilecek. Fatih Belediyesi’nin belirlediği özel ödül 2 bin, mansiyon ödülü bin lira (en fazla beş adet verilecek), sergilenmeye değer eser ödülü ise 500 lira (en fazla otuz adet verilecektir) olacak.