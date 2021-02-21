Fatih Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

Fatih Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanları Fatih’te unutulmadı. Hafta içinde kedi ve köpekler için mama dağıtımına devam eden Fatih Belediyesi ekipleri kısıtlamada da ilçenin meydanları, parkları, sahil şeridi ve mahallerinde sokak hayvanlarını besledi. Sultanahmet, Beyazıt ve Eminönü meydanlarında güvercinler için kuş yemi ile su kapları bırakılırken, kedi ve köpeklere mama verildi.

