Fatih Belediyesi Topkapı Kütüphanesi açıldı

Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri’nde bulunan binanın tadilatının ardından faaliyete geçen Topkapı Kütüphanesi’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan kütüphanede incelemeler yaparken, sınavlara hazırlanmak üzere ders çalışmaya gelen öğrencilerle sohbet etti. Topkapı Sosyal Tesis alanında bulunan binanın tadilatının tamamlanmasının ardından bina, Fatih Belediyesi Topkapı Kütüphanesi olarak öğrencilere hizmet verecek. Fatih Belediyesi’nin 6. kütüphanesi olan binada, 17 yaş üstü öğrenciler hafta içi ve cumartesi günleri 08.30’da başlayıp saat 24.00’e kadar kütüphaneden faydalanabilecek. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hizmete giren kütüphanede şu anda 78 öğrenci ağırlanırken tam kapasiteye geçildiğinde ise 132 öğrenciye hizmet verebilecek. Kütüphaneye gelen gençlere ise Fatih Belediyesi görevlileri tarafından çay ve çorba ikramı yapılacak. Fatih Belediyesi Topkapı Kütüphanesinin açılışına Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına katıldı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan açılış sonrası kütüphanede incelemelerde bulunurken, kütüphaneye ders çalışmaya gelen öğrencilerle bir süre sohbet etti. Açılışta konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Fatih’te 1 yılı aşkın bir süre içerisinde 6. kütüphanemizi açıyoruz. Fatih’teki bu kütüphanemizin lokasyonu çok iyi bir noktada. Tramvay yolunun üzerinde. Fatih’in giriş noktasında. Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olan Çapa Tıp Fakültesi’nin hemen yanında. Öğrencilerimizin de bir yapılanma süreci var orada. Öğrencilerimizin de bizden talepleri vardı. Öncelikle Çapa Tıp Fakültesi öğrencilerimiz burayı ağırlıklı olarak kullanacaktır. Zaten statümüz de lise son sınıfta üniversiteye hazırlanan öğrenci grubu ve üniversite öğrencileri buraya gelecekler. İyi bir tesis olduğu kanaatindeyim. Bu altıncısı. İnşallah yedincisini hazırlıyoruz o da yolda. Fatih kadim İstanbul olduğu için merkez İstanbul olduğu için, üniversitelerin çoğu burada olduğu için biz bu konuya özeniyoruz” dedi.

“Sürekli çay ikramımız var”

Öğrencilerim kütüphaneleri doldurduğunu belirten Başkan Turan, “Bu kapsamda da 7/24 faaliyet gösterecek bir yer burası. Burası bir sosyal tesisti. Hafta sonları iş yapıyordu. Tabi burada daha önemli ihtiyaçlar var. Kütüphane çocuklarımız için çok daha kıymetli. Biz kütüphaneyi açıp burada beklemiyoruz, bu kütüphane inanıyoruz ki yarın tamamen dolacaktır. Çocuklarımızı, gençlerimize burada günde iki sefer çorba ikramımız var. Sürekli çay ikramımız var. Ücretsiz olarak. Kütüphanenin yanında yine belediyemize ait sosyal tesis var. Buraya gelip hem ders çalışabilecekleri, bunun yanında da güvenli bir şekilde vakit geçirebilecekleri bir tesis burası” dedi.

“Gerçekten çok güzel bir eser”

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Deprem nedeniyle bazı binalarımız ciddi bir şekilde hasar gördü. Bunlardan bir tanesi kütüphanemizdi. 3 bin 500 öğrenci bizde tıp fakültesi öğrencisi demek. 7/24 ders çalışan çok ciddi emek veren öğrenci demek. Öğrencilerimizin en çok istediği şey kütüphaneydi. Bu anlamda sayın başkanımıza bu konuyu ilettiğimiz zaman kendisi bu konuda gerçekten öncü belediye başkanlarından bir tanesi. Fatih’te birçok bölgede kütüphane yapılanması meydana getirdi. Lokasyon olarak da burası bize çok uygun olduğu için hakikaten bizim ihtiyacımızı giderecek bir yapıyı burada bize, ülkemize kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz adına da gerçekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Gerçekten çok güzel bir eser. Çok anlamlı bir eser. Büyük bir ülkeye yakışan şeylerden bir tanesi de böyle kütüphanelerin olması. Biz kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

