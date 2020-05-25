YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fatih Belediyesinden çocuklara 10 bin paket bayram şekeri

Fatih Belediyesinden çocuklara 10 bin paket bayram şekeri

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.05.2020 13:45 | Son Güncelleme

Fatih belediyesi, bu bayramı sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evde geçiren çocukları, düzenlediği etkinlikle hem eğlendirdi hem de bayram şekerinden mahrum bırakmadı.Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alınmıştı.

Fatih belediyesi, bu bayramı sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evde geçiren çocukları, düzenlediği etkinlikle hem eğlendirdi hem de bayram şekerinden mahrum bırakmadı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alınmıştı. Alınan bu karardan en çok etkilenen ise bayramlarda kapı kapı dolaşıp şeker toplayan çocuklar oldu. Fatih Belediyesi çocukların bu mağduriyetini biraz olsun gidermek amacıyla etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikle belediye ekipleri maskot bando ve üstü açık vosvoslardan oluşan kortej eşliğinde sokakları dolaşarak miniklere 10 bin paket bayram şekeri hediye etti. Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar ve aileleri belediye ekiplerinin dağıttığı şekerleri balkonlarından sarkıttıkları sepetler ile aldı. Sepeti olmayanlar ise aşağıya inerek ya da belediye görevlilerinin şekerleri balkon veya camlara atmasıyla aldı. Özellikle çocukların hediyelerini aldıktan sonra oldukça mutlu oldukları görüldü.

“Bunları saklayıp torunlarıma vereceğim”
Fatih Belediyesinin şeker hediyesini alan Mihriban Becerikli, “İnşallah bir daha ki bayrama çocuklarımızla birlikte oluruz. Belediye şekerleri evimize getirdi onların da bayramları kutlu olsun. Bunları saklayıp torunlarıma vereceğim” dedi.
Çocuğuyla birlikte şeker alan Hilal Tırpan ise “Evdeyiz bu etkinlik bizim için çok iyi oldu çocuklara da moral oldu. Camda duramadık aşağıya indik şeker almak için” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstinye Sahili'nde mest eden görüntü İstinye Sahili'nde mest eden görüntü
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Bayramda onları unutmadılar

Bayramda onları unutmadılar

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:31
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:31
Yatsı
22:15

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Göktürk’e polis merkezi yapılıyor

Göktürk’e polis merkezi yapılıyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Dr. Özgönül: “Dost bakteriler sağlığımız için çok önemli”

Dr. Özgönül: “Dost bakteriler sağlığımız için çok önemli”

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.