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Fatih Caddesi 20 yıl aradan sonra asfaltlandı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 14.06.2020 16:08 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yaklaşık 20 yıl aradan sonra kentin en işlek ve eski caddesi olan Fatih Caddesini asfaltladı.Bağlar Belediyesi, Fatih Mahallesinin sokak aralarında ise parke döşeme çalışması başlattı.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yaklaşık 20 yıl aradan sonra kentin en işlek ve eski caddesi olan Fatih Caddesini asfaltladı.
Bağlar Belediyesi, Fatih Mahallesinin sokak aralarında ise parke döşeme çalışması başlattı. Diyarbakır’ın eski ve işlek ulaşım ve trafik geçiş noktalarından olan Bağlar ilçesindeki Fatih Caddesi, Bağlar Belediyesi tarafından 20 yıl sonra gerçekleştirilen sıcak asfaltlama çalışmalarından sonra renkli bir görüntü kazandı. Bir haftalık çalışmanın ardında yeniden ulaşıma ve trafiğe açılan 1 kilometre uzunluğundaki caddedeki değişimi ilgiyle takip ederek hayranlıklarını dile getiren vatandaşlar, yapılan hizmet nedeniyle büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Fatih Caddesi üzerindeki sokak aralarının parke taşı ile döşenmesi için de Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile çalışma başlatıldı. Hummalı bir çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak aralarını modern parke taşlarıyla döşüyor.

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