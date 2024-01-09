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Fatih Camii saldırganının babası emniyete getirildi

09.01.2024 15:35 | Son Güncelleme:
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Fatih Camisi İmamı Galip Usta ve cemaatten bir kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan ile ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, zanlının babası İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Camisi İmamı Galip Usta ve cemaatten bir kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan Ömer S., emniyette ifade vermekten kaçındı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, zanlının babası Hüseyin B.’nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğine getirildiği öğrenildi. Şüpheli için İstanbul Barosundan bir avukat tahsis edildiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğine getirilen Baba Hüseyin S. ifadesinde, "Oğlum iki kez evlendi, boşandı. Kendi halinde biriydi” dedi.
Diğer yandan, soruşturma çerçevesinde olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Bursa’dan hususi aracıyla dün sabah saatlerinde İstanbul’a geldiği saptanan Ömer S.’nin, cinayet büro amirliğindeki sorgusu sürüyor. Yapılan çalışmalarda şüphelinin ilk ikindi namazında slogan attığı ve dışarı çıkarıldığı, ikinci gelişinde ise cami İmamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakladığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan profiline göre, Bursa’da yaşadığı öğrenilen şüphelinin bir gün önce bir kimyageri darp ettiği öğrenildi.

bilgilere göre, şüpheli Ömer S., Fatih Camisi’ne önce ikindi namazında geldi. İddialara göre, namaz sırasında "Allahu Ekber putları camiden çıkartın" diye bağıran Ömer S.’yi cami imamı Galip Usta, şüpheliye cami içerisinde bağırmamasını söyledi. Bunun üzerine şüpheli cemaat ve güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkarıldı.

Akşam saat 19.15 sıralarında tekrar camiye gelen şüpheli Ömer S., yatsı namazından önce camiye giderek öğrencilere ders anlatan İmam Galip Usta’ya bıçakla saldırdı. Bu sırada ders almakta olan Bilal Erdem araya girince o da bıçaklandı.

O sırada cami civarında bulunan Yunus ekiplerinden bir polis memuru hızla olay yerine giderek şüpheliyi yakaladı. Sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen şüphelinin sorgusu devam ediliyor.
Polisteki sorgusu süren saldırgan Ömer S.’nin profilini ortaya çıkardı. Elde edilen bilgilere göre, Ömer S. 2012 yılında evlendi. Bursa’da yaşayan ve babasının yedek parça dükkanında çalışan şüpheli Ömer S., 2019 yılında boşandı. Bu evlilikten iki çocuğu bulunan şüpheli 7 Ocak günü yani cami saldırısından bir gün önce Bursa’da kimyager Samet N.’yi darp etti. Ardından İstanbul’a gelen şüpheli bu olayı gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde bir yaralama suç kaydı çıkan şüphelinin 2028 yılına kadar ruhsatı bulunan bir tüfeği olduğu öğrenildi. Saldırgan ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde adliyeye gönderilecek.

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