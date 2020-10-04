YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Fatih Camisi’ne kütüphane kuruldu

Fatih Camisi’ne kütüphane kuruldu

KIRIKKALE HABERLERİ  | 04.10.2020 15:29 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Fatih Camisi’ne kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki Fatih Camisi’ne yapılan kütüphanenin açılışı Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu ile Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tarafından gerçekleştirildi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Fatih Camisi’ne kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki Fatih Camisi’ne yapılan kütüphanenin açılışı Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu ile Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tarafından gerçekleştirildi. “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” dolayısıyla düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Yahşihan İlçe Müftüsü Muharrem Evirgen tarafından inşaatı devam eden cami için yardım yapan kişilere plaket takdim edildi. Başkan Türkyılmaz ise plaketini Kaymakam Uzunoğlu’ndan aldı.

"Camilerimize desteklerimiz sürecektir"
Caminin kelime manasının insanları bir araya toplayan mekanlar olduğunu belirten Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, “Camilerimiz için ilçemizde elimizden geleni yapıyoruz. Korona virüs salgını devam ederken insanlarımız sağlığı için camilerimizi sürekli dezenfekte ediyoruz. İnşaatı devam eden camimizde bir kütüphane açılması çok güzel bir olay. Bu hususta da Yahşihan Belediyesi olarak desteklerimiz sürecektir. Yapımı devam eden camilerimize yapmış olduğumuz yardımlar, camilerimizin temizliği ve dezenfekte edilmesi hususunda şahsıma plaket vermeyi uygun gören Yahşihan Müftüsü Sayın Muharrem Evirgen’e teşekkür eder, saygılar sunarım” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSoner Sarıkabadayı evlendiSoner Sarıkabadayı evlendi
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısıİki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
Muğla'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Muğla'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Denizlispor, Konya hazırlıklarını tamamladı
Denizlispor, Konya hazırlıklarını tamamladı
Antalya'da kuş gözlemi etkinliği düzenlendi
Antalya'da kuş gözlemi etkinliği düzenlendi
Erzincan’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Erzincan’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Kırıkkale Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
05:16
Sabah
06:38
Öğle
12:40
İkindi
15:55
Akşam
18:31
Yatsı
19:49

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Kırıkkale Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
"Babam hepimizi öldürdü, yardım edin"
"Babam hepimizi öldürdü, yardım edin"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.