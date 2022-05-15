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Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisinin Ereğli İlçe Kongresi'nde konuştu:

15.05.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"54. hükümette dar gelirli milyonların yüzünü nasıl güldürdüysek, yine aynı şekilde güldüreceğiz. Yine geleceğiz, yine mazlumların ve ezilenlerin iktidarı olacağız"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yine geleceğiz, yine mazlumların ve ezilenlerin iktidarı olacağız." dedi.

Ereğli'de, Tatoğlu Kültür Merkezi'nde partisinin ilçe kongresine katılan Erbakan, salona girişte partililer tarafından karşılandı.

Kongrede konuşan Erbakan, son bir ay içinde Türkiye'de en fazla üye kaydeden siyasi parti olduklarını söyledi.

Bu sonucun, Cenabıallah'ın yardımı, davalarının geleceği olduğunu vurgulayan Erbakan, "İktidara geldiğimizde sorun olarak gördüğümüz pek çok konuyu çözüme kavuşturacağız. 54. hükümette Erbakan Hocamızın yaptığı gibi işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin alım gücünü, refah seviyesini artıracak adımları atmak... Bunu kim yapabilir? Sadece Milli Görüşçü yapabilir. 50 senelik geçmişimiz bunun ispatıdır. Ne zaman geldiyse insanımızın yüzünü güldürmüştür. Hem yerel yönetimde hem de merkezi iktidarda..." diye konuştu.

Erbakan, "Bunu nasıl yapacaksınız?" diye soranların olduğunu anımsatarak, "76-77'nin Türkiye'sinde Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayileşme ve kalkınma, ağır sanayi hamlesini nasıl yaptıysak, yine aynısını yapacağız. 54. hükümette dar gelirli milyonların yüzünü nasıl güldürdüysek, yine aynı şekilde güldüreceğiz. Yine geleceğiz, yine mazlumların ve ezilenlerin iktidarı olacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Zonguldak Şehit Madenci Aileleri Derneğince, Erbakan'a maden şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu 67 numaralı forma hediye edildi.

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