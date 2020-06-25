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  4. Fatih İbradı'dan Galatasaray'da görev alacağı iddialarına yalanlama:

Fatih İbradı'dan Galatasaray'da görev alacağı iddialarına yalanlama:

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.06.2020 19:33 | Son Güncelleme

"Galatasaray'dan resmi teklif almadım. Şu an tüm konsantrasyonum önümüzdeki haftalarda yapacağımız maçlarda"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü'nün sportif direktörü Fatih İbradı, Galatasaray'da görev alacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İbradı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu iddialarla ilgili gelişmeleri basından takip ettiğini belirtti.

Şu an için herhangi bir teklif almadığını ifade eden İbradı, şunları kaydetti:

"Galatasaray'dan resmi teklif almadım. Şu an tüm konsantrasyonum önümüzdeki haftalarda yapacağımız maçlarda. Gaziantep Futbol Kulübü ile sözleşmem devam ediyor. Bu sezonun kalan maçlarıyla ilgili planlamalarımız devam ediyor. Tüm enerjimi bu süreci mümkün olduğunca fazla puanla kapatabilmek için harcıyorum."

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