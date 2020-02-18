YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Fatih Işık: "Kazanma alışkanlığımızı sürdürmek istiyoruz"

Fatih Işık: "Kazanma alışkanlığımızı sürdürmek istiyoruz"

ANTALYA HABERLERİ  | 18.02.2020 13:57 | Son Güncelleme

CIP Travel Antalyaspor’un Baş Antrenörü Fatih Işık, "Rize’den galibiyetle dönerek kazanma alışkanlığımızı sürdürmek istiyoruz.

CIP Travel Antalyaspor’un Baş Antrenörü Fatih Işık, "Rize’den galibiyetle dönerek kazanma alışkanlığımızı sürdürmek istiyoruz. Mental, fiziksel ve taktiksel olarak iyi çalışıp galibiyetle dönmek istiyoruz. İstediklerimizi yapabilirsek zor da olsa kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.
Erkekler Hentbol Süper Lig’de mücadele eden CIP Travel Antalyaspor’un Baş Antrenörü Fatih Işık, haftanın değerlendirmesini yaptı. Geçen hafta Antalya’da oynanan maçta Göztepe’yi güzel bir oyun ve farklı skorla mağlup ettiklerini hatırlatan Işık, “Maça savunma direncimizle başladık ve bulmuş olduğumuz hücumları da gole çevirince ilk 15 dakikada 8 sayılık farkı ulaştık. 19-9’luk ilk yarı skorundan sonra ikinci yarıda rotasyondaki oyunculara süre verme şansımız oldu. 38-25’lik galibiyetin, güzel bir oyunla gelmesi nedeniyle mutluyuz. Tüm sporcularım ve teknik kadromu kutluyorum” dedi.
Bugünden itibaren hafta sonunda oynayacakları Rize Güneysu karşılaşmasına odaklandıklarını anlatan Işık, “Rakibimiz, ligin son sırasında olmasına rağmen devre arasında kadrosuna kattığı oyuncularla ligde kalmak için mücadele ediyor. Onlar açısından çok önem verdikleri maç. Biz de Rize’den galibiyetle dönerek kazanma alışkanlığımızı sürdürmek istiyoruz. Mental, fiziksel ve taktiksel olarak iyi çalışıp galibiyetle dönmek istiyoruz. İstediklerimizi yapabilirsek zor da olsa kazanacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.
Rize Güneysu Spor Kulübü ile CIP Travel Antalyaspor arasındaki karşılaşma 22 Şubat Cumartesi günü Rize Güneysu Spor Salonu’nda oynanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDüğünlere olur böyle şeyler!Düğünlere olur böyle şeyler!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Killik Stadı bakıma alındı

Killik Stadı bakıma alındı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Antalya Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
06:17
Sabah
07:36
Öğle
13:16
İkindi
16:18
Akşam
18:46
Yatsı
20:01

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Ake Eczanesi
Muratpasa
Aspendos Eczanesi
Muratpasa
Bulvar Eczanesi
Muratpasa
Geniş Eczanesi
Muratpasa
Lokmannur Eczanesi
Muratpasa
Meydan Alper Eczanesi
Muratpasa
Derman Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İlçelerdeki içme suyu depolarına bakım

İlçelerdeki içme suyu depolarına bakım

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.