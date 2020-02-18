Fatih Işık: "Kazanma alışkanlığımızı sürdürmek istiyoruz"

CIP Travel Antalyaspor’un Baş Antrenörü Fatih Işık, "Rize’den galibiyetle dönerek kazanma alışkanlığımızı sürdürmek istiyoruz. Mental, fiziksel ve taktiksel olarak iyi çalışıp galibiyetle dönmek istiyoruz. İstediklerimizi yapabilirsek zor da olsa kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.

Erkekler Hentbol Süper Lig’de mücadele eden CIP Travel Antalyaspor’un Baş Antrenörü Fatih Işık, haftanın değerlendirmesini yaptı. Geçen hafta Antalya’da oynanan maçta Göztepe’yi güzel bir oyun ve farklı skorla mağlup ettiklerini hatırlatan Işık, “Maça savunma direncimizle başladık ve bulmuş olduğumuz hücumları da gole çevirince ilk 15 dakikada 8 sayılık farkı ulaştık. 19-9’luk ilk yarı skorundan sonra ikinci yarıda rotasyondaki oyunculara süre verme şansımız oldu. 38-25’lik galibiyetin, güzel bir oyunla gelmesi nedeniyle mutluyuz. Tüm sporcularım ve teknik kadromu kutluyorum” dedi.

Bugünden itibaren hafta sonunda oynayacakları Rize Güneysu karşılaşmasına odaklandıklarını anlatan Işık, “Rakibimiz, ligin son sırasında olmasına rağmen devre arasında kadrosuna kattığı oyuncularla ligde kalmak için mücadele ediyor. Onlar açısından çok önem verdikleri maç. Biz de Rize’den galibiyetle dönerek kazanma alışkanlığımızı sürdürmek istiyoruz. Mental, fiziksel ve taktiksel olarak iyi çalışıp galibiyetle dönmek istiyoruz. İstediklerimizi yapabilirsek zor da olsa kazanacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Rize Güneysu Spor Kulübü ile CIP Travel Antalyaspor arasındaki karşılaşma 22 Şubat Cumartesi günü Rize Güneysu Spor Salonu’nda oynanacak.

