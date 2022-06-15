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Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji Takımı uluslararası yarışmada Avrupa dördüncüsü oldu

15.06.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji Takımı uluslararası yarışmada Avrupa dördüncüsü oldu

Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji Takımı uluslararası yarışmada Avrupa dördüncüsü oldu

İSTANBUL (AA) - Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji Takımı "FabroTecH", Portekiz'de düzenlenen Uluslararası Avrupa Robocup Junior Robot Olimpiyatı'nda dördüncü oldu.

Fatih İslam Seçen'den yapılan açıklamaya göre, ileri düzey afet arama-kurtarma simülasyonu kategorisinde yarışan FabroTecH takımı, dört gün boyunca kendilerine verilen anlık farklı afet senaryolarında arama-kurtarma, afetzedelere yardım ulaştırma gibi görevleri yerine getirecek yapay zekaya sahip robotun programını yazarak mücadele etti.

FabroTecH takımı, yarışma sonunda Avrupa dördüncüsü oldu.

Fatih İslam Seçen BİLSEM Müdürü Hasan Gök, elde edilen Avrupa dördüncülüğü ile robotik bilimi alanında ülkemizin adını Portekiz'de duyurmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Gök, "Ülkemizi, 21. yüzyıl hedeflerinin ötesine taşıyacak olan milli teknoloji hamlesinin ve dijital dönüşümün gerçekleşmesi adına gençlerimizin elde ettiği başarıyı çok önemsiyorum. Teknoloji üretip tasarlayan bir ülke haline gelebilmemiz için neler yapabileceğimizi öğrencilerimiz herkese gösterdi. Bu kıymetli gençlerimizin elde ettiği başarı hikayesinin başladığı yerde kalmayacağına ve bu zafer bayrağını her zaman daha yükseklere taşıyacaklarına olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Uluslarararası Avrupa Robocup Junior Robot Olimpiyatı'nda bu yıl 14 ana kategoride 18 ülkeden toplam 145 takım yarıştı.

Yarışmanın amacı sekiz dakika içerisinde afet yaşanan iki farklı haritada meydana gelen durumların analiz edilmesi, afet eylem planına göre otonom müdahale edecek algoritma ve yapay zeka kodlarının yazılması ile en etkin arama-kurtarma çözümünün gerçekleşmesini sağlamak.​​​​​​​

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