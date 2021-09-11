Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında ağırladığı Adana Demirspor'u 4-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, karşılaşmayı baştan sona üstün götürerek haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Canel, "Maçın birinci dakikasından 90. dakikasına kadar oyunun hakimiyeti bizdeydi. Futbolcu kardeşlerimi ve teknik heyeti galibiyetten dolayı kutluyorum. İkinci yarı biraz daha dikkatli olsaydık çok daha farklı bir sonuç olurdu." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise farklı mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Montella, "Bu mağlubiyet için çok üzgünüz. Sadece kendimiz için değil, başkanımız ve taraftarımız için üzgünüz. Bu hafta çok çalışmıştık. Bu mağlubiyet motivasyonumu asla kırmıyor. Çalışmaya ve geliştirmeye geldik. Çok çalışacağız. Hafta içi gereken bütün düzenlemeleri yapacağız ve umarım bir sonraki maçtan itibaren çok daha iyi olacağız." diye konuştu.

