Fatih Karagümrük, Colin Kazım-Richards'ı kadrosuna dahil etti

İSTANBUL (AA) - VavaCars Fatih Karagümrük, 35 yaşındaki futbolcu Colin Kazım Richards'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli futbolcu Colin Kazım Richards'ı kadromuza kattık." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'de Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Hollanda'da Feyenoord, İskoçya'da Celtic, İngiltere'de Sheffield United, Blackburn Rovers, Brezilya'da Coritiba, Corinthians ve Meksika'da Pachuca gibi takımlarda top koşturan 35 yaşındaki İngiliz asıllı Türk futbolcu, son olarak İngiltere temsilcisi Derby County'de forma giydi.

Colin Kazım-Richards, 37 kez görev yaptığı A Milli Takım'da 2 gol kaydetti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz