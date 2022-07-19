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Fatih Karagümrük, Colin Kazım-Richards'ı kadrosuna dahil etti

19.07.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük, Colin Kazım-Richards'ı kadrosuna dahil etti

İSTANBUL (AA) - VavaCars Fatih Karagümrük, 35 yaşındaki futbolcu Colin Kazım Richards'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli futbolcu Colin Kazım Richards'ı kadromuza kattık." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'de Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Hollanda'da Feyenoord, İskoçya'da Celtic, İngiltere'de Sheffield United, Blackburn Rovers, Brezilya'da Coritiba, Corinthians ve Meksika'da Pachuca gibi takımlarda top koşturan 35 yaşındaki İngiliz asıllı Türk futbolcu, son olarak İngiltere temsilcisi Derby County'de forma giydi.

Colin Kazım-Richards, 37 kez görev yaptığı A Milli Takım'da 2 gol kaydetti.

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