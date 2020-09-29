SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük
  4. Fatih Karagümrük Mario Balotelli'ye teklif yaptı

Fatih Karagümrük Mario Balotelli'ye teklif yaptı

FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ  | 29.09.2020 15:00 | Son Güncelleme

Fatih Karagümrük'ün transfer listesinde olan Mario Balotelli geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük Mario Balotelli'ye teklif yaptı

Transferde fırtına gibi esen Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük'ün Lucas Biglia'dan sonra Mario Balotelli ile ilgilendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

UEFA Avrupa Ligi'ni hedefleyerek sezona başlayan ve yaptığı transferler ile dikkatleri üzerine çeken Karagümrük'ün son olarak Mario Balotelli ile görüştüğü ve İtalyan futbolcuyu kadrosuna katmak için bir teklif sunduğu ifade edildi.

İtalya Serie B'de forma düşen Brescia'dan bonservisini almak için uğraşan Balotelli, Karagümrük'ün yanı sonra Genoa ile de görüşmelerini sürdürüyor.

Transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Mario Balotelli: "Hangi takıma gideceğim bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri dönmek istiyorum" dedi. (Sporx)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
''Haddimizi bilerek devam edeceğiz''''Haddimizi bilerek devam edeceğiz''
F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Visca ile her konuda anlaşma sağlandı!
Visca ile her konuda anlaşma sağlandı!
Fatih Terim hedef gösterdi! "Bana onu alın"
Fatih Terim hedef gösterdi! "Bana onu alın"
Tacize uğradığını itiraf ettti... Ortalık karıştı!
Tacize uğradığını itiraf ettti... Ortalık karıştı!
Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor!
Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Karagümrük Mario Balotelli'ye teklif yaptı
Mario Balotelli Süper Lig'e geliyor
Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye transferini resmen açıkladı
Ndiaye transferi açıklandı!
Fatih Karagümrük'ün anlaştığı Badou Ndiaye dün İstanbul'a geldi
Ndiaye İstanbul'da! Anlaşma sağlandı...
Atılay Canel: “Haddimizi bilerek devam edeceğiz”
''Haddimizi bilerek devam edeceğiz''
Başakşehir'i deviren Fatih Karagümrük maç fazlasıyla lider!
Karagümrük tarih yazıyor... Liderliğe yükseldiler
Fatih Karagümrük, Lucas Biglia'yı transfer ettiğini açıkladı
Fatih Karagümrük'ten yıldız transfer açıklaması!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.