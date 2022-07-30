Fatih Karagümrük, Nijeryalı Anwan Lawrence Nicholas'ı kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Nijeryalı futbolcu Anwan Lawrence Nicholas'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Rusya'nın Khimki takımında forma giyen genç futbolcu, 4 maça çıkmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz