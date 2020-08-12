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Fatih Karagümrük'ün Bolu kampı başladı

BOLU HABERLERİ  | 12.08.2020 20:10 | Son Güncelleme

Teknik direktör Şenol Can: "İyi bir kadro oluşturup Süper Lig'e ayrı bir hava katacağız" - "Her bölgeye oyuncu arıyoruz. Kadroda iyi oyuncular var ama bu kadroyu güçlendirmek gerekiyor. Süper Lig, farklı bir lig"

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şenol Can, "İyi bir kadro oluşturup Süper Lig'e ayrı bir hava katacağız." dedi.

İstanbul ekibi, yeni sezon öncesinde Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde kampa girdi.

Gün içinde Bolu'ya gelerek otele yerleşen Fatih Karagümrüklü futbolcular, kamptaki ilk antrenmanlarını yaptı.

Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şenol Can, antrenman öncesinde AA muhabirine, yeni sezon hazırlıklarına 2 gün önce İstanbul'da başladıklarını, sağlık kontrolünden geçtiklerini ve ön hazırlık yaptıklarını söyledi.

Bugün itibarıyla da Bolu'da 12 günlük ilk etap kamplarının başladığını ifade eden Can, "Yeni sezona iki etap halinde kamp yaparak hazırlanacağız. Şu an aramızda 17-18 kişi var. Fakat yeni gelen oyuncularla birlikte iyi bir kadro oluşturup Süper Lig'e renk katmayı planlıyoruz. Her bölgeye oyuncu arıyoruz. Kadroda iyi oyuncular var ama bu kadroyu güçlendirmek gerekiyor. Süper Lig, farklı bir lig. Zamanımız da az. Hata da yapmak istemiyoruz. İnşallah en iyi oyuncuları alıp, takımımıza güç katacak oyuncular alıp, Süper Lig'e iyi giriş yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Can, bu sezon zorlu bir Süper Lig olacağına vurgu yaparak, "Zaten Süper Lig her zaman zorlu. Bu sefer 21 takım var. Daha fazla maç, daha fazla oyuncu, daha fazla performans gerekiyor. Bizim açımızdan da bu sene daha değişik olabilir. Fakat biz her türlü şeye hazırlıklıyız. Her türlü senaryoya hazırlıklıyız. İyi bir kadro oluşturup Süper Lig'e ayrı bir hava katacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 12'şer günlük iki etap kamp planladıklarını da anlatan Can, "Kamp süremizde 5 hazırlık maçı planlıyoruz. Maç haftasında da İstanbul'da kamp yapmaya devam edeceğiz. 3-4 maçımız planlı. Bir tane daha maçı planlarsak 5 hazırlık maçı ile yeni sezona hazırlanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Antrenman

İstanbul ekibi, Bolu'daki kampın ik gününe ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra kısa süreli pas çalışması yapan Fatih Karagümrüklü futbolcular, antrenmanı istasyon çalışmaları ile tamamladı.

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