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Fatih Parkı’ndaki süs havuzu temizlendi

MANİSA HABERLERİ  | 23.12.2020 12:46 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların kirlilik şikayeti üzerine harekete geçerek, Fatih Parkı içinde Fatih Sultan Mehmet heykelinin alt kısmında bulunan süs havuzunda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların kirlilik şikayeti üzerine harekete geçerek, Fatih Parkı içinde Fatih Sultan Mehmet heykelinin alt kısmında bulunan süs havuzunda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Çalışma Manisalılar tarafından takdirle karşılandı.
İl genelinde yeşil alanların arttırılması ve mevcut alanların korunması ile bakımı konusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlere de anında yanıt veriyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına gelen Fatih Parkı içindeki süs havuzunun temizlenmesi talebi de anında karşılık buldu. Fatih Parkı içinde yer alan Fatih Sultan Mehmet heykelinin altında bulunan süs havuzunun temizliği için harekete geçen Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, havuzun temizliği ve bakımını yaptıktan sonra yeniden dolumunu gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, park ve yeşil alanlar ve buralarda bulunan süs havuzlarına çöp atılmamasını ve korunmasını istedi.

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