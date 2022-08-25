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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ukrayna bayrağının renklerine büründü

25.08.2022 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ukrayna bayrağının renklerine büründü

İSTANBUL (AA) - Ukrayna'nın bağımsızlığının 31. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

​​​​​​​Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul’un simge noktalarından FSM Köprüsü, bu kez Ukrayna'nın bağımsızlığının 31. yılı dolayısıyla bu ülke bayrağının renklerine büründü.

Köprü, mavi ve sarı renklerle aydınlatıldı.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

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