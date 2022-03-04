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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yeşilay Haftası için ışıklandırıldı

04.03.2022 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yeşilay Haftası için ışıklandırıldı

İSTANBUL (AA) - Yeşilay Haftası dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü yeşil renkte aydınlatıldı.

Önemli günlerde farklı renklerle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu kez de 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında yeşile büründürüldü.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

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