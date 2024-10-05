Fatih'teki vahşete sessiz kalmadı! Demet Akalın 'İdam' paylaşımıyla isyan etti!

Türkiye önce Beyoğlu'ndaki sapıklar, ardından Fatih'te işlenen iki kadın cinayetiyle adeta ayağa kalktı. Bir kadına sokak ortasında yapılan tacizin görüntüsü gündem olurken, akşam saatlerinde de Semih Çelik isimli kişi 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i öldürdükten yarım saat sonra, aynı yaştaki İkbal Uzuner'i vahşice katletti.

DAHA ÖNCE DE ÖLDÜRMEYİ DENEMİŞ!

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katlettikten sonra intihar eden cani Semih Çelik'in geçtiğimiz yıl İkbal Uzuner için çektiği video ortaya çıktı. Videoda Semih Çelik'in ifadeleri ise kan dondurdu. Çelik'in, "İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum. Benim yüzümden yaşamış olduğun korkuların için özür diliyorum. Bunun için senden çok özür dilerim. Ama güzeldi benim her şey korkmana ya da endişe etmene gerek kalmayacak. Umarım normal bir yaşam yaşayıp güzel ölürsün. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Bugün beni gördüğün gün oraya seni öldürmeye gelmiştim. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum. Normalde normal bir gün yaşasaydın ölmüş olacaktın fakat tanrı o kadar fazla yardım etti ki, iyi ki olmadı böyle bir şey!" ifadeleri tüyleri diken diken etti.

DEMET AKALIN 'İDAM' İSTEDİ!

Ünlü isimler yaşanan bu vahşete sessiz kalmadı. Demet Özdemir, Ebru Gündeş, Hadise, Gonca Vuslateri ve daha fazlası sosyal medyada tepki gösterdi. O isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Akalın, Twitter'da yaptığı paylaşımda "İdam gelecek arkadaş!! Sizi ne AB'ye ne de başka bir şeye almayacaklar. Nokta!" sözleriyle bu cinayete isyan etti.