İkbal ve Ayşenur'un acısı henüz dinmemişken...'Seyran'a tecavüz sahnesi yazın' diyen kullanıcıya tepki yağdı!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını, 3. sezonuyla birlikte yeni sezona geçtiğimiz haftalarda başladı. Yayın hayatına ilk başladığı bölümle fırtınalar estiren ve daha sonra zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan dizi, son zamanlarda başarısıyla değil, dizinin fanları nedeniyle gündeme geliyor.

OYUNCULARI TACİZ ETMİŞLERDİ!

Dizinin ilk sezonundan itibaren Seyran ve Ferit karakterinin arasına girdiği için Pelin karakteri fanlar tarafından hedef haline gelmişti. Bazı kişiler hakaret ve taciz mesajlarıyla genç oyuncuyu rahatsız etmişti. Buçe Buse Kharaman, 3. sezonda diziden ayrıldıktan sonra fanlar rotayı yeni karakter Diyar'a yani Pelin Akil'e çevirmişti.

Akil, gelen taciz ve hakaretlerle ilgili "Bu hikaye, senaryo. Ben de oyuncuyum. Kendilerini bayağı bir kaptırıyorlar. Biz sizi çok seviyoruz, işimizi yapıyoruz. Bu kadar ciddiye almayın. Ben hiç bu kadarını beklemiyordum" açıklaması yapmıştı.

"SEYRAN'A TECAVÜZ EDİLSİN!"

Gerçekle senaryoyu ayırt edemeyen bazı kendilerine fan diyen kesimlerden ise korkunç bir paylaşım geldi. Bir kullanıcı dizinin reytingleri düştüğü için Seyran'a tecavüz edilmesini önerdi. Paylaşımında "Yapımcıya sesleniyorum. Seyrana tecavüz sahnesi yazın. Ve bunu gösterin. Karşı yapım daha beterini yapıyor. Ya ilgi çekecek bir adım atıp sunun hikayenizi ya da uzatmayın" yazan kullanıcıya ise tepkiler yükseldi.

İKBAL VE AYŞENUR HATIRLATILDI!

Bu paylaşımın ardından da Semih Çelik isimli cani tarafından Fatih'te vahşice öldürülen 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner hatırlatıldı. Henüz gencecik insanlar toprağa bile verilmemişken bir kadın karaktere tecavüz edilmesinin önerilmesi sinirleri iyice gerdi.

Bu iğrenç paylaşıma gelen tepkiler...