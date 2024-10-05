MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. İkbal ve Ayşenur'un acısı henüz dinmemişken...'Seyran'a tecavüz sahnesi yazın' diyen kullanıcıya tepki yağdı!

İkbal ve Ayşenur'un acısı henüz dinmemişken...'Seyran'a tecavüz sahnesi yazın' diyen kullanıcıya tepki yağdı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
05.10.2024 16:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını, dizinin başarısıyla değil oyunculara ve karakterlere korkunç yorumlar yapan fanları nedeniyle gündeme geliyor. Son olarak bir sosyal medya kullanıcı Seyran karakteri için tecavüz sahnesi yazılmasını önerdi. Kullanıcının bu iğrenç paylaşımına tepki yağdı.

İkbal ve Ayşenur'un acısı henüz dinmemişken...'Seyran'a tecavüz sahnesi yazın' diyen kullanıcıya tepki yağdı!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını, 3. sezonuyla birlikte yeni sezona geçtiğimiz haftalarda başladı. Yayın hayatına ilk başladığı bölümle fırtınalar estiren ve daha sonra zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan dizi, son zamanlarda başarısıyla değil, dizinin fanları nedeniyle gündeme geliyor.

yali-capkini-77-bolum-tek-parca

OYUNCULARI TACİZ ETMİŞLERDİ!

Dizinin ilk sezonundan itibaren Seyran ve Ferit karakterinin arasına girdiği için Pelin karakteri fanlar tarafından hedef haline gelmişti. Bazı kişiler hakaret ve taciz mesajlarıyla genç oyuncuyu rahatsız etmişti. Buçe Buse Kharaman, 3. sezonda diziden ayrıldıktan sonra fanlar rotayı yeni karakter Diyar'a yani Pelin Akil'e çevirmişti.

pelin-akilden-mert-ramazan-demir

Akil, gelen taciz ve hakaretlerle ilgili "Bu hikaye, senaryo. Ben de oyuncuyum. Kendilerini bayağı bir kaptırıyorlar. Biz sizi çok seviyoruz, işimizi yapıyoruz. Bu kadar ciddiye almayın. Ben hiç bu kadarını beklemiyordum" açıklaması yapmıştı.

"SEYRAN'A TECAVÜZ EDİLSİN!"

Gerçekle senaryoyu ayırt edemeyen bazı kendilerine fan diyen kesimlerden ise korkunç bir paylaşım geldi. Bir kullanıcı dizinin reytingleri düştüğü için Seyran'a tecavüz edilmesini önerdi. Paylaşımında "Yapımcıya sesleniyorum. Seyrana tecavüz sahnesi yazın. Ve bunu gösterin. Karşı yapım daha beterini yapıyor. Ya ilgi çekecek bir adım atıp sunun hikayenizi ya da uzatmayın" yazan kullanıcıya ise tepkiler yükseldi.

Ekran görüntüsü 2024-10-05 151332 kopya

İKBAL VE AYŞENUR HATIRLATILDI!

Bu paylaşımın ardından da Semih Çelik isimli cani tarafından Fatih'te vahşice öldürülen 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner hatırlatıldı. Henüz gencecik insanlar toprağa bile verilmemişken bir kadın karaktere tecavüz edilmesinin önerilmesi sinirleri iyice gerdi.

640xauto

Bu iğrenç paylaşıma gelen tepkiler...

Ekran görüntüsü 2024-10-05 151413

Ekran görüntüsü 2024-10-05 151347

Ekran görüntüsü 2024-10-05 151401

Ekran görüntüsü 2024-10-05 153547

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını
En Çok Okunan Haberler
Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkmıştı! Ömür boyu men...

Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkmıştı! Ömür boyu men...

Cani katil Semih Çelik nasıl biriydi? Baba Adem Çelik ilk kez konuştu!

Cani katil Semih Çelik nasıl biriydi? Baba Adem Çelik ilk kez konuştu!

Buralardan et yiyenler eşek eti yemiş olabilir!

Buralardan et yiyenler eşek eti yemiş olabilir!

İnfial yaratan görüntüler sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama!

İnfial yaratan görüntüler sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama!

Çaldığı cip ile Avcılar E-5'i savaş alanına çevirmişti! Ağır yaraladığı adam hayatını kaybetti

Çaldığı cip ile Avcılar E-5'i savaş alanına çevirmişti! Ağır yaraladığı adam hayatını kaybetti

Fatih'teki cani ona da dehşeti yaşatmış... Yeni detaylar ortaya çıktı

Fatih'teki cani ona da dehşeti yaşatmış... Yeni detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.