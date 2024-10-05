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  4. Demet Özdemir, Ebru Gündeş, Hadise, Gonca Vuslateri ve daha fazlası... Ünlü isimler Fatih'teki vahşete sessiz kalmadı! 'Adaletten fazlasını istiyoruz'

Demet Özdemir, Ebru Gündeş, Hadise, Gonca Vuslateri ve daha fazlası... Ünlü isimler Fatih'teki vahşete sessiz kalmadı! 'Adaletten fazlasını istiyoruz'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.10.2024 16:05
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İstanbul’da yarım saat arayla kan donduran iki kadın cinayeti işlendi. 19 yaşındaki Semih Çelik, Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde iki kadını vahşice öldürdükten sonra, Edirnekapı surlarından aşağı atlayarak intihar etti. Ünlü isimler yaşanan bu vahşete sessiz kalmadı. Demet Özdemir, Ebru Gündeş, Hadise, Gonca Vuslateri ve daha fazlası sosyal medyada tepki gösterdi.

Demet Özdemir, Ebru Gündeş, Hadise, Gonca Vuslateri ve daha fazlası... Ünlü isimler Fatih'teki vahşete sessiz kalmadı! 'Adaletten fazlasını istiyoruz'

İstanbul’da yarım saat arayla 19 yaşındaki iki kadın yarım saat arayla vahşice katledildi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, eski sevgilisi olduğu iddia edilen İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip aşağı attı.

DETAYLAR KAN DONDURDU

Ardından boğazına ip geçiren Çelik surlardan atlayarak intihar etti. Bir süre sonra polise bir cinayet haberi daha geldi. Eyüpsultan’da 19 yaşındaki Ayşenur Halil’in de vahşice öldürüldüğü öğrenildi.

Ekiplerinin incelemelerinin ardından Semih Çelik’in 15.30 sıralarında sevgilisi Ayşenur Halil’i Eyüpsultan’da, ardından 16.00 sıralarında İkbal Uzuner’i Fatih’e gidip tarihi surlarda vahşice öldürdüğü sonrasındaysa yaşamına son verdiği öğrenildi.

ÜNLÜ İSİMLER TEPKİ GÖSTERDİ

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran bu olaylara ünlü isimlerde sessiz kalmadı. Demet Özdemir, Ebru Gündeş, Hadise, Gonca Vuslateri gibi isimler sosyal medyada tepki gösterdi.

DEMET ÖZDEMİR

Ünlü oyuncu X hesabında yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi. Özdemir; 'İlkbal Uzuner‘in ve Ayşenur Halil‘in yarım saat arayla nasıl vahşice katledildiğini gördüm, gördük, okuduk.. Kelimem kalmadı! Bebekler, çocuklar, kadınlar yitip gidiyorlar ve katledilmeye devam ediyorlar. Bu canilerle nefes aldığımızı bilmek bile beni dehşete düşürüyor. Ellerinizi çekin artık insanlardan pis caniler, canavarlar' diyerek öfkesini dile getirdi.

DEMET

EBRU GÜNDEŞ

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'te 'Ne emeklerle büyüttüğümüz, dokunmaya kıyamadığımız evlatlarımızı taciz ediyorlar, tecavüz ediyorlar, kesiyorlar, öldürüyorlar... Adaletten fazlasını istiyoruz...' diyerek sert çıktı.

ebru

HADİSE

Ünlü şarkıcı Hadise Instagram hesabından yaptığın paylaşımda 'Kadınlarımızın korkusuz, özgürce, istediği gibi yaşadığı günleri görmek istiyoruz artık... Korkuyoruz.' ifadelerini kullandı.

HADİSE

GONCA VUSLATERİ

Ünlü oyuncu Vuslateri de Instagram hesabından yaptığın paylaşımda
'Bütün ülke toplanıp çığlık atsak, bir annenin acısını etmez... Çok üzgünüm. Kahır üstüne kahır.' diyerek tepkisini dile getirdi.

GONCA

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cinayet Demet Özdemir Ebru Gündeş Gonca Vuslateri Hadise
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