Fatih Terim aşkları yeniden kabardı! İngiliz devi tecrübeli teknik adamın peşine düştü...

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’da teknik direktör Frank Lampard’ın görevine son vermişti. İngilizler boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim'in gelebileceğini yazdı.

2 SENE ÖNCE REDDETMİŞTİ

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yine Everton'dan teklif alan Fatih Terim, dinlenmek istediği için bu teklifi teşekkür ederek reddetmişti. Lampard ile yolları ayıran Everton'ın 'Terim aşkı' yeniden alevlendi.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Goodison News'te yer alan haberde, Fatih Terim, Everton'dan düşünmek için süre istedi. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Fatih Terim'in bu teklife ne yanıt vereceği büyük merak konusu oldu.



