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Fatih Terim aşkları yeniden kabardı! İngiliz devi tecrübeli teknik adamın peşine düştü...

24.01.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz The Guardian gazetesi, 2022 yılında en iyi performans gösteren "Dünyanın en iyi 100 futbolcusu" listesini oluşturacak jürilerden birinin Fatih Terim olduğunu duyurdu. Bu haberin hemen ardından İngiliz basını, geçtiğimiz günlerde Frank Lampard'ın görevine son veren Everton'ın Fatih Terim'i istediğini yazdı.

Fatih Terim aşkları yeniden kabardı! İngiliz devi tecrübeli teknik adamın peşine düştü...

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’da teknik direktör Frank Lampard’ın görevine son vermişti. İngilizler boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim'in gelebileceğini yazdı.

2 SENE ÖNCE REDDETMİŞTİ

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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yine Everton'dan teklif alan Fatih Terim, dinlenmek istediği için bu teklifi teşekkür ederek reddetmişti. Lampard ile yolları ayıran Everton'ın 'Terim aşkı' yeniden alevlendi.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

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Goodison News'te yer alan haberde, Fatih Terim, Everton'dan düşünmek için süre istedi. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Fatih Terim'in bu teklife ne yanıt vereceği büyük merak konusu oldu.


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