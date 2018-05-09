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Fatih Terim Avrupa'nın en çok kupa kazanan teknik direktörleri arasında!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 09.05.2018 22:10 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Avrupa'daki birçok meslektaşını geride bırakmayı başardı.

Fatih Terim, listenin en üst sıralarında yer aldı.

En çok kupa kazanan teknik direktörler

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Süper Lig lideri Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlaması durumunda Fatih Terim, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekleyecek. Bunun Türk futbol tarihinde benzeri yok.

Süper Lig lideri Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlaması durumunda Fatih Terim, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekleyecek. Bunun Türk futbol tarihinde benzeri yok.
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Peki Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de aktif teknik direktörler arasında, kariyerinde en çok kupa kazanan teknik direktörler kimler, Fatih Terim kaçıncı sırada?

Peki Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de aktif teknik direktörler arasında, kariyerinde en çok kupa kazanan teknik direktörler kimler, Fatih Terim kaçıncı sırada?
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GIOVANNI VAN BRONCKHORST | Mevcut kulübü: Feyenoord

GIOVANNI VAN BRONCKHORST | Mevcut kulübü: Feyenoord
Kariyerindeki kupalar | Eredivisie: 1 Hollanda Kupası: 2 Hollanda Süper Kupa: 1 Toplam: 4
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AYKUT KOCAMAN | Mevcut kulübü: Fenerbahçe

AYKUT KOCAMAN | Mevcut kulübü: Fenerbahçe
Kariyerindeki kupalar | Süper Lig: 1 Türkiye Kupası: 3 Toplam: 4
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JÜRGEN KLOPP | Mevcut kulübü: Liverpool

JÜRGEN KLOPP | Mevcut kulübü: Liverpool
Kariyerindeki kupalar | Bundesliga: 2 Almanya Kupası: 1 Almanya Süper Kupa: 2 Toplam: 5
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ANTONIO CONTE | Mevcut kulübü: Chelsea

ANTONIO CONTE | Mevcut kulübü: Chelsea
Kariyerindeki kupalar | Serie A: 3 Premier Lig: 1 İtalya Süper Kupa: 2 Toplam: 5
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CLAUDIO RANIERI | Mevcut kulübü: Nantes

CLAUDIO RANIERI | Mevcut kulübü: Nantes
Kariyerindeki kupalar | Premier Lig: 1 İtalya Kupası: 1 İtalya Süper Kupa: 1 İspanya Kupası: 1 UEFA Süper Kupa: 1 Toplam: 5
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DIEGO SIMEONE | Mevcut kulübü: Atletico Madrid

DIEGO SIMEONE | Mevcut kulübü: Atletico Madrid
Kariyerindeki kupalar | La Liga: 1 UEFA Avrupa Ligi: 1 İspanya Süper Kupa: 1 İspanya Kupası: 1 UEFA Süper Kupa: 1 Toplam: 5
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PHILLIP COCU | Mevcut kulübü: PSV Eindhoven

PHILLIP COCU | Mevcut kulübü: PSV Eindhoven
Kariyerindeki kupalar | Eredivisie: 3 Hollanda Kupası: 1 Hollanda Süper Kupa: 2 Toplam: 6
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ŞENOL GÜNEŞ | Mevcut kulübü: Beşiktaş

ŞENOL GÜNEŞ | Mevcut kulübü: Beşiktaş
Kariyerindeki kupalar | Süper Lig: 2 Türkiye Kupası: 2 Türkiye Süper Kupa: 2 Toplam: 6
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ERNESTO VALVERDE | Mevcut kulübü: Barcelona

ERNESTO VALVERDE | Mevcut kulübü: Barcelona
Kariyerindeki kupalar | La Liga: 1 İspanya Kupası: 1 İspanya Süper Kupa: 1 Yunanistan Ligi: 3 Yunanistan Kupası: 1 Toplam: 7
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LUCIANO SPALLETTI | Mevcut kulübü: Inter

LUCIANO SPALLETTI | Mevcut kulübü: Inter
Kariyerindeki kupalar | İtalya Kupası: 2 İtalya Süper Kupa: 1 Rusya Ligi: 2 Rusya Kupası: 1 Rusya Süper Kupa: 1 Toplam: 7
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UNAI EMERY | Mevcut kulübü: PSG

UNAI EMERY | Mevcut kulübü: PSG
Kariyerindeki kupalar | UEFA Avrupa Ligi: 3 Ligue 1: 1 Fransa Kupası: 1 Fransa Lig Kupası: 1 Fransa Süper Kupa: 2 Toplam: 8
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ZINEDINE ZIDANE | Mevcut kulübü: Real Madrid

ZINEDINE ZIDANE | Mevcut kulübü: Real Madrid
Kariyerindeki kupalar | Şampiyonlar Ligi: 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2 UEFA Süper Kupa: 2 La Liga: 1 İspanya Süper Kupa: 1 Toplam: 8
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MASSIMILIANO ALLEGRI | Mevcut kulübü: Juventus

MASSIMILIANO ALLEGRI | Mevcut kulübü: Juventus
Kariyerindeki kupalar | Serie A: 4 İtalya Kupası: 3 İtalya Süper Kupa: 2 Toplam: 9
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JUPP HEYNCKES | Mevcut kulübü: Bayern Münih

JUPP HEYNCKES | Mevcut kulübü: Bayern Münih
Kariyerindeki kupalar | Şampiyonlar Ligi: 2 Bundesliga: 4 İspanya Süper Kupa: 1 Almanya Süper Kupa: 3 Almanya Kupası: 1 Toplam: 11
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FATİH TERİM | Mevcut kulübü: Galatasaray

FATİH TERİM | Mevcut kulübü: Galatasaray
Kariyerindeki kupalar | UEFA Avrupa Ligi: 1 Süper Lig: 6 Türkiye Kupası: 2 Türkiye Süper Kupa: 2 Toplam: 11
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ARSENE WENGER | Mevcut kulübü: Arsenal

ARSENE WENGER | Mevcut kulübü: Arsenal
Kariyerindeki kupalar | Premier Lig: 3 FA Cup: 7 Community Shield: 6 Ligue 1: 1 Fransa Kupası: 1 Japonya Kupası: 1 Japonya Süper Kupa: 1 Toplam: 20
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PEP GUARDIOLA | Mevcut kulübü: Manchester City

PEP GUARDIOLA | Mevcut kulübü: Manchester City
Kariyerindeki kupalar: Şampiyonlar Ligi: 2 UEFA Süper Kupası | 2 Dünya Kulüpler Kupası: 3 La Liga: 3 Premier Lig: 1 Bundesliga: 3 İngiltere Lig Kupası: 1 İspanya Kupası: 3 Almanya Kupası: 2 İspanya Süper Kupa: 3 Toplam: 23
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JOSE MOURINHO | Mevcut kulübü: Manchester United

JOSE MOURINHO | Mevcut kulübü: Manchester United
Kariyerindeki kupalar | Şampiyonlar Ligi: 2 UEFA Avrupa Ligi: 2 Premier Lig: 3 Serie A: 2 La Liga: 1 FA Cup: 1 İngiltere Lig Kupası: 4 Community Shield: 2 İspanya Kupası: 1 İspanya Süper Kupa: 1 İtalya Kupası: 1 İtalya Süper Kupa: 1 Portekiz Ligi: 2 Portekiz Kupası: 1 Portekiz Süper Kupa: 2 Toplam: 26 (GOAL)
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Anahtar Kelimeler:
fatih terim jose mourinho Galatasaray

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