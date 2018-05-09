Fatih Terim Avrupa'nın en çok kupa kazanan teknik direktörleri arasında!

Fatih Terim, listenin en üst sıralarında yer aldı.
En çok kupa kazanan teknik direktörler
1 / 20
Süper Lig lideri Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlaması durumunda Fatih Terim, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekleyecek. Bunun Türk futbol tarihinde benzeri yok.
2 / 20
Peki Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de aktif teknik direktörler arasında, kariyerinde en çok kupa kazanan teknik direktörler kimler, Fatih Terim kaçıncı sırada?
3 / 20
GIOVANNI VAN BRONCKHORST | Mevcut kulübü: Feyenoord
Kariyerindeki kupalar | Eredivisie: 1 Hollanda Kupası: 2 Hollanda Süper Kupa: 1 Toplam: 4
4 / 20
AYKUT KOCAMAN | Mevcut kulübü: Fenerbahçe
Kariyerindeki kupalar | Süper Lig: 1 Türkiye Kupası: 3 Toplam: 4
5 / 20
JÜRGEN KLOPP | Mevcut kulübü: Liverpool
Kariyerindeki kupalar | Bundesliga: 2 Almanya Kupası: 1 Almanya Süper Kupa: 2 Toplam: 5
6 / 20
ANTONIO CONTE | Mevcut kulübü: Chelsea
Kariyerindeki kupalar | Serie A: 3 Premier Lig: 1 İtalya Süper Kupa: 2 Toplam: 5
7 / 20
CLAUDIO RANIERI | Mevcut kulübü: Nantes
Kariyerindeki kupalar | Premier Lig: 1 İtalya Kupası: 1 İtalya Süper Kupa: 1 İspanya Kupası: 1 UEFA Süper Kupa: 1 Toplam: 5
8 / 20
DIEGO SIMEONE | Mevcut kulübü: Atletico Madrid
Kariyerindeki kupalar | La Liga: 1 UEFA Avrupa Ligi: 1 İspanya Süper Kupa: 1 İspanya Kupası: 1 UEFA Süper Kupa: 1 Toplam: 5
9 / 20
PHILLIP COCU | Mevcut kulübü: PSV Eindhoven
Kariyerindeki kupalar | Eredivisie: 3 Hollanda Kupası: 1 Hollanda Süper Kupa: 2 Toplam: 6
10 / 20
ŞENOL GÜNEŞ | Mevcut kulübü: Beşiktaş
Kariyerindeki kupalar | Süper Lig: 2 Türkiye Kupası: 2 Türkiye Süper Kupa: 2 Toplam: 6
11 / 20
ERNESTO VALVERDE | Mevcut kulübü: Barcelona
Kariyerindeki kupalar | La Liga: 1 İspanya Kupası: 1 İspanya Süper Kupa: 1 Yunanistan Ligi: 3 Yunanistan Kupası: 1 Toplam: 7
12 / 20
LUCIANO SPALLETTI | Mevcut kulübü: Inter
Kariyerindeki kupalar | İtalya Kupası: 2 İtalya Süper Kupa: 1 Rusya Ligi: 2 Rusya Kupası: 1 Rusya Süper Kupa: 1 Toplam: 7
13 / 20
UNAI EMERY | Mevcut kulübü: PSG
Kariyerindeki kupalar | UEFA Avrupa Ligi: 3 Ligue 1: 1 Fransa Kupası: 1 Fransa Lig Kupası: 1 Fransa Süper Kupa: 2 Toplam: 8
14 / 20
ZINEDINE ZIDANE | Mevcut kulübü: Real Madrid
Kariyerindeki kupalar | Şampiyonlar Ligi: 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2 UEFA Süper Kupa: 2 La Liga: 1 İspanya Süper Kupa: 1 Toplam: 8
15 / 20
MASSIMILIANO ALLEGRI | Mevcut kulübü: Juventus
Kariyerindeki kupalar | Serie A: 4 İtalya Kupası: 3 İtalya Süper Kupa: 2 Toplam: 9
16 / 20
JUPP HEYNCKES | Mevcut kulübü: Bayern Münih
Kariyerindeki kupalar | Şampiyonlar Ligi: 2 Bundesliga: 4 İspanya Süper Kupa: 1 Almanya Süper Kupa: 3 Almanya Kupası: 1 Toplam: 11
17 / 20
FATİH TERİM | Mevcut kulübü: Galatasaray
Kariyerindeki kupalar | UEFA Avrupa Ligi: 1 Süper Lig: 6 Türkiye Kupası: 2 Türkiye Süper Kupa: 2 Toplam: 11
18 / 20
ARSENE WENGER | Mevcut kulübü: Arsenal
Kariyerindeki kupalar | Premier Lig: 3 FA Cup: 7 Community Shield: 6 Ligue 1: 1 Fransa Kupası: 1 Japonya Kupası: 1 Japonya Süper Kupa: 1 Toplam: 20
19 / 20
PEP GUARDIOLA | Mevcut kulübü: Manchester City
Kariyerindeki kupalar: Şampiyonlar Ligi: 2 UEFA Süper Kupası | 2 Dünya Kulüpler Kupası: 3 La Liga: 3 Premier Lig: 1 Bundesliga: 3 İngiltere Lig Kupası: 1 İspanya Kupası: 3 Almanya Kupası: 2 İspanya Süper Kupa: 3 Toplam: 23
20 / 20
JOSE MOURINHO | Mevcut kulübü: Manchester United
Kariyerindeki kupalar | Şampiyonlar Ligi: 2 UEFA Avrupa Ligi: 2 Premier Lig: 3 Serie A: 2 La Liga: 1 FA Cup: 1 İngiltere Lig Kupası: 4 Community Shield: 2 İspanya Kupası: 1 İspanya Süper Kupa: 1 İtalya Kupası: 1 İtalya Süper Kupa: 1 Portekiz Ligi: 2 Portekiz Kupası: 1 Portekiz Süper Kupa: 2 Toplam: 26 (GOAL)
Okuyucu Yorumları 0 yorum