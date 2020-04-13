Fatih Terim bugün yapılacak koronavirüs testin sonucunu bekliyor

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınına karşı Fatih Terim bugün zaferini ilan edebilir. Türk futbol tarihinin en kariyerli teknik adamlarından olan başarılı çalıştırıcı, bir mücadeleden daha galip çıkmak için testlerin sonucunu bekliyor.
Tarihler 23 Mart'ı gösterdiğinde Terim, sosyal medyadan koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklamış, hastanedeki tedavisi bir hafta sürmüştü. Kurt hoca, klinik verileri iyi çıkınca 30 Mart'ta evinde izolasyona çekilmişti. 14 günlük karantina süresi bugün dolacak olan Fatih Terim, bugün yeni bir koronavirüs testine girecek.
Negatif sonuç halinde izolasyonu sona erecek Terim, ailesiyle hasret gidermekle kalmayacak, aynı zamanda Galatasaray'daki mesaisine de yeniden resmen başlayacak.66 yaşındaki teknik adam, risk grubunda olduğundan sokağa çıkmak için özel izne tabi. Ancak evinde 'scout' (gözlemci) ekibinin belirlediği isimleri izleyen Fatih Terim, futbolcularının çalışmalarını da yakından takip ediyor. Sağlık durumu da çok iyi.
(SKOR)
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