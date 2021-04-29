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Fatih Terim'den başkan adaylığı açıklaması

29.04.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 38. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenerek 3 puan aldıkları için memnun olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, kulüpte gelecek ay yapılacak seçimli genel kurulda başkan adayı olup olmayacağının sorulması üzerine, daha önce açıkladığı "Aile, dostlar ve Galatasaray" üçgenini hatırlatarak, "Ben, üçgenden ayrılmış değilim. Fikirlerim ve düşüncelerim aynı" dedi.

Fatih Terim'den başkan adaylığı açıklaması

Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın değerlendirmesini yapan Terim, "İlk yarı pozisyon üretmekte zorlandık. Bunda rakibimizin inatla ve ısrarla iyi savunması da önemli bir etkendi. Dizilişimiz pek doğru olmadı. Blok arasını da hiç kullanamadık. Bir iki cılız pozisyona girdik. Topla oynayan taraf olmamıza rağmen oyun hakimiyetini üretkenliğe veya hücum devamlılığına döndüremedik. Bu arada rakibimize herhangi bir pozisyon da vermedik" diye konuştu.

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Konyaspor'un iyi savunmasına ikinci yarı da devam ettiğini anlatan Terim, "İkinci yarıda gol yemedikçe doğal olarak dirençleri de arttı. Yaptığımız değişikliklerle Galatasaray gibi oynamaya başladık. Atak sürekliliği yakalamak rakibi hataya zorladı, bizi de daha önde ve üretken hale getirdi. Daha önce de özellikle 18 dışından vurduğumuz toplarla golü bulabilirdik. Sonlara doğru da olsa sürekliliğin meyvesini aldık. Rakibe gol pozisyonu vermemek de bizim için sevindirici. İkinci yarı gerçek Galatasaray gibi oynadık. Her maç biraz daha sıkıntılı olacak. Üç puan aldığımız için memnunum. Oyuncularımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"EĞER YUKARILARDAYSANIZ YALNIZSINIZ"

Fatih Terim, son dönemde yaşanan tartışmaların ardından psikolojisinin nasıl olduğunun sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Hayat böyle bir şey. Eğer yukarılardaysanız yalnızsınız. Çok başarılıysanız düşmanlarınız da muhalifleriniz de artıyor. 50 senelik emek koy, bu sürede büyük başarılar al, doğal olarak bazılarını rahatsız etmiş olabilir. Ben, bu savaştan kaçacak veya bunlardan çekinecek biri değilim. Dışarıdakini sonuç olarak bilirsiniz ama içeridekini bilemiyoruz. İçerideki adamı daha çok üzüyor. Şu dört maçımız hayırlısıyla bitsin, sonra bakarız."

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, kulüpte gelecek ay yapılacak seçimli genel kurulda başkan adayı olup olmayacağının sorulması üzerine, daha önce açıkladığı "Aile, dostlar ve Galatasaray" üçgenini hatırlatarak, "Ben, üçgenden ayrılmış değilim. Fikirlerim ve düşüncelerim aynı" dedi.

"PSİKOLOJİK OLARAK DA OYUNCULAR ETKİLENİYOR"

Fatih Terim, sıkışık fikstürün oyuncuları psikolojik olarak etkilendiğini söyledi.

Kazanmak zorunda olmalarının futbolcuları baskı altına aldığını anlatan Terim, "Böyle maçlarda gol gecikince, kazanmak zorunda olmak sizi psikolojik olarak baskı altına alıyor. Gol gecikince oyuncu kendi kendine 'acaba' diye soru sorar. Rakibin direncini kırmak için gol atmak gerek. Ondan sonra daha rahat oynarsınız. Haftada 3 maç oynamak fizik olarak yıprattığı gibi psikolojik olarak da yıpratıyor. Zaten hızlandırılmış bir lig oynuyoruz. Bu kolay değil. Sakatlığa, yorgunluğa açık ama psikolojik olarak da oyuncular etkileniyor" şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta tribünle tartışmaya giren Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmemesini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, "Bu sorunun muhatabı ben değilim. Bunu TFF'nin hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Mehmet Baykan'a sorun" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: İHA


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Anahtar Kelimeler:
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