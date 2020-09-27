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Fatih Terim'den Fenerbahçe açıklaması: Herkes bundan zevk alıyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.09.2020 18:40 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, "Karşımızda güçlü bir rakibimiz var. Ümit ederim kendi oyunumuzu sahada uygulayabiliriz. Böyle olursa da daha rahat ederiz." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den Fenerbahçe açıklaması: Herkes bundan zevk alıyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

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"Derbiler sonuçları kestirilemeyen maçlar. Bilinmeyen olduğu için de herkes bundan zevk alıyor. İyi başladık, iyi de gitmek niyetimiz. Karşımızda güçlü bir rakibimiz var. Ümit ederim kendi oyunumuzu sahada uygulayabiliriz. Böyle olursa da daha rahat ederiz.

Özellikle geçiş savunmasında Saracchi bizim için hızıyla önemli bir silah. Her ne kadar Luyindama'nın gelmesiyle geçiş savunmasında rahat ettiysek de Saracchi ile çok daha rahat edebilirdik. Rakip atakların böyle olacağını düşündüğümüz için geçiş savunması önemli."

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