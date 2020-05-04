Fatih Terim'den flaş karar! İdmanları başlatmıyor...

Süper Lig'deki takımların çoğu gruplar halinde saha antrenmanlarına başlarken, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim bir süre daha bekleme kararı aldı.
Süper Lig'in başlama tarihinin netleşmesini bekleyen Terim, tam olarak hazır hale gelmeleri için 4 haftalık hazırlık sürecinin yeterli olacağını ifade ediyor.
Liglerin 12 Haziran'da başlamasına karar verilirse G.Saray büyük olasılıkla 11 Mayıs Pazartesi günü saha idmanlarına start verecek.
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