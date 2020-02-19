Fatih Terim'den Radamel Falcao kararı

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde herkesin tartıştığı ve merak ettiği tercihlerden biri de forvet mevkiinde yaşanmaya başladı. Radamel Falcao ile Andone'nin yaşadığı sakatlık sürecinde Galatasaray'ın gol yükünü çeken ve bu sezon tam 10 kez fileleri havalandıran Adem Büyük'ün, Fenerbahçe derbisinde formayı hak ettiği görüşleri yükselmeye başladı.

Yeni Malatyaspor maçına Adem ile başlayıp Falcao'yu hamle oyuncusu olarak kullanan Fatih Terim'in, tercihi merak edilmeye başladı. FutbolArena'nın edindiği bilgilere göre ise Teknik Direktör Fatih Terim, Kadıköy'deki derbide Falcao'ya ilk 11'de görev verecek.

Tecrübeli teknik adam, Konyaspor maçında sakatlık yaşayan ve ligde 3 maçtır 11'de yer almayan Falcao'yu Fenerbahçe'ye karşı oynatacak. Yeni Malatyaspor maçında 81.dakikada oyuna giren ve 10 dakikalık bölümde Galatasaray'ın 3 pozisyona girmesinde pay sahibi olan Falcao'nun performansı da sınıfı geçti.

Antrenmanlarda da son derece istekli olan Kolombiyalı golcü 3 hafta sonra ilk 11'deki yerini Adem'den alacak.

(FUTBOL ARENA)

