Fatih Terim'den Romanya maçı öncesi flaş Milli Takım sözleri! "90’lı yıllardaki duam kabul oldu"

Türk futbolunun "İmparator"u Fatih Terim, Dünya Kupası yolundaki kritik Romanya play-off eşleşmesi öncesi sessizliğini bozdu! Rumen efsane Lucescu’ya saygı duruşunda bulunan, Montella’ya açık destek veren Terim, Avrupa’da top koşturan jenerasyonumuz için "90’lı yıllardaki duam kabul oldu" dedi.

Fatih Terim'den Romanya maçı öncesi flaş Milli Takım sözleri! "90’lı yıllardaki duam kabul oldu"
Burak Kavuncu

Türk futbolunun efsanevi teknik direktörlerinden Fatih Terim, Milli Takımımızın Dünya Kupası elemelerindeki Romanya karşılaşmasına dair görüşlerini dile getirdi.

TÜRKİYE-ROMANYA EŞLEŞMESİNE DAİR!

Fatih Terim den Romanya maçı öncesi flaş Milli Takım sözleri! "90’lı yıllardaki duam kabul oldu" 1

Fatih Terim: "Mircea Lucescu önemli bir teknik direktör. Büyük bir isim ve kariyerine saygı duymaktan başka bir şey yapamayız çünkü uzun yıllardır, neredeyse hiç ara vermeden, dünyanın dört bir yanında teknik direktörlük yaptı.

Her zaman aktif olan bir teknik direktör, uzun yıllar boyunca kesintisiz çalıştı. Bu hiç kolay bir şey değil. Bu yüzden onu futbolu çok seven ve futbolu çok iyi bilen biri olarak görüyorum. Futbolu sevmiyorsanız, bu kadar uzun yıllar kesintisiz çalışmanız mümkün değil. Bu yüzden Lucescu saygıyı hak ediyor."

"LUCESCU ÇOK BÜYÜK TEKNİK DİREKTÖR AMA..."

Fatih Terim den Romanya maçı öncesi flaş Milli Takım sözleri! "90’lı yıllardaki duam kabul oldu" 2

"Lucescu, 60-65 yıldır futbolla uğraşıyor ve bu yılların çoğunu en üst düzey turnuvalarda geçirdi. Ayrıca o bir Romanya efsanesi. Mircea Lucescu çok büyük bir teknik direktör ancak Vincenzo Montella da uzun süredir Türkiye'de çalışıyor, ülkeyi iyi tanıyor ve önemli işler başardığı milli takımın önemli bir figürü. O da önemli bir teknik direktör.

İtalya'da birçok önemli takımı çalıştırdı ve özellikle EURO 2024 elemelerinde Türk futbolunun ihtiyaç duyduğu birliği sağladı. O dönemde Türkiye maçlarını yorumluyordum ve o zaman da söylemiştim, şimdi de tekrarlıyorum; Montella'ya hak ettiği desteği vermeliyiz.

Play-off maçlarından Dünya Kupası'na gideceğini düşünüyorum ya da en azından bunu diliyorum, tüm kalbimle bunu diliyorum. Bu yüzden ona ve takımımıza başarılar diliyorum."

GHEORGHE HAGI SÖZLERİ!

Fatih Terim den Romanya maçı öncesi flaş Milli Takım sözleri! "90’lı yıllardaki duam kabul oldu" 3

"Hagi benim için çok önemli bir kişi. Türkiye'deki milyonlarca insanın futbol ufkunu genişleten biri. Ben futbol dünyasında çok uzun yıllardır varım, birçok büyük yıldızla çalıştım, çok sayıda oyuncuyla takım arkadaşı oldum ve şunu söyleyebilirim; Hagi, bir teknik direktör olarak saha kenarından izlemekten en büyük keyif aldığım oyunculardan biri."

"90'LI YILLARDA MİLLİ TAKIMI KURARKEN HEP ŞÖYLE DERDİM..."

Fatih Terim den Romanya maçı öncesi flaş Milli Takım sözleri! "90’lı yıllardaki duam kabul oldu" 4

"90'lı yıllarda milli takımı kurarken hep şöyle derdim; "Allah'ım, umarım bir gün kadroyu açıklarken Avrupa'da oynayan o kadar çok oyuncum olur ki onları çağırabilirim. Allah yardımcımız olsun.

Allah'a şükür o günleri görebildik. Şu anda Avrupa'nın en önemli liglerinde oynayan oyuncularımız var. Dürüst olmak gerekirse, hepsi olağanüstü bir lig rekabetinde yer alıyor, bu da milli takım için hazır oldukları anlamına geliyor. Bu milli takım için büyük bir avantaj. Bu yüzden bugün o zaman atılan temellerin sonuçlarını gördüğümüzü söyleyebilirim; dünyanın her köşesinde Türk oyuncular var ve onlarla gurur duyuyorum."

"NE OLACAĞINI BİLEMEYİZ!"

Fatih Terim den Romanya maçı öncesi flaş Milli Takım sözleri! "90’lı yıllardaki duam kabul oldu" 5

"Rumen futbolu her zaman zengin bir geleneğe sahip olmuştur. Tek maçlar, play-off maçları özel dikkat gösterilmesi gereken maçlardır. Kesinlikle kağıt üzerinde maç öncesi Türkiye favori ancak 90 dakikalık bir maçta ya da uzatmalarda ne olacağını bilemeyiz. Bu yüzden maçın her saniyesinde konsantre olmalı ve konsantrasyonumuzu kaybetmeden hareket etmeliyiz. Akıllı ve temkinli olmalıyız.

Oyuncularımızın ve teknik ekibimizin bu deneyime sahip olduğunu düşünüyorum. Bugün Avrupa'da oynayan oyuncularımızın formuna baktığımda, hazır olduklarını düşünüyorum çünkü sürekli rekabetin olduğu Avrupa futbolunda oynuyorlar ve bu da onları hazırlıyor.

Özellikle tek maçlık bu tür maçlarda, tekrar ediyorum, dikkatli hareket etmemiz çok önemli. Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan, her şeyi yapabilecek Romanya ile karşılaşacağız.

Takımıma güveniyorum ve bir sonraki tura geçeceğimizi umuyorum ancak tekrar ediyorum, ciddiyetle hareket etmeliyiz."

"BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ SLOGANI..."

Fatih Terim den Romanya maçı öncesi flaş Milli Takım sözleri! "90’lı yıllardaki duam kabul oldu" 6

"Hayatımı bu işe adadım ve tüm kalbimle Türkiye'nin Dünya Kupası'na gitmesini diliyorum. Bir futbolsever olarak bunu dilerken, yıllardır Türkiye'nin tüm turnuvalarda yer alması gerektiğini söyleyen bir teknik direktör olarak, Türkiye'nin katılımının turnuvayı daha çekici hale getirdiğini düşünüyorum.

EURO 96'dan itibaren, genel olarak Avrupa Şampiyonları'nda önemli işler yaptık. EURO 2008'de, "Biz bitti demeden bitmez" sloganı... Çünkü gerçekten öyle oldu. O turnuvada maç bitmeden ya da biz otobüse binmeden kimse bitmiş ya da bu kesin sonuç denmesin diye şakalar bile yapılıyordu."

