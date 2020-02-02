Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'u 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
İşte Terim'in açıklamaları;
Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Terim, "İşin tekniği taktiği fiziği bir yana, bu tip periyotların psikolojisinin iyi yönetilmesi gerekir. Rakipler puan kaybetmiş, bunun yanında neredeyse hiç puan kaybetme şansınız yok, böyle olunca işin psikolojisi çok kolay değil. Oyunda değişimin söz konusu olduğu görülüyor. Bugün beraber oynamayı, birbirlerine güvenmeyi gösterdiler. Her geçen maç oynama süresini daha da arttırıyorlar. 3 puan, artık bizim için, hele de kendi evimizde kazanmak çok güzel" dedi.
Şampiyonluk yarışı için görüşleri sorulan deneyimli hoca, "Zirvenin ortağı çok, rakipler çok fazla. Her hafta ayrı bir hikaye, her maç ayrı bir senaryo. Hiç kimseye bakmadan, her maçı ayrı düşünüp, ayrı analiz ederek, sadece kendi oyunumuza ve 3 puana odaklanmamız lazım. O zaman rakiplerin kaybının bir anlamı oluyor" ifadelerini kullandı.
Emre Mor'dan Galatasaray'a veda mesajı
Galatasaray'da Diagne sorunu için tek ihtimal
Ronaldo attı Juve kazandı
'Başkan paraları alıp kaçmayı planladı'
'Birliğimiz başarıyı getirecek'
Trabzonspor 19 yıl sonra ilki başardı
Beşiktaş'ın yeni yıldızı sahaya çıktı
Sörloth durdurulamıyor
Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...
'Fenerbahçe şampiyon olacak'
Semih Özsoy'dan Ahmet Ağaoğlu cevap
Leipzig berabere kaldı, liderliği kaybetti
Kaan Ayhan'ın harika golü yetmedi
Flaş Arda Turan açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum