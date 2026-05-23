Fatih Terim'den TFF'nin 10+4 yabancı kuralına ilk yorum

Galatasaray genel kuruluna katılan teknik direktör Fatih Terim, TFF'nin 10+4 yabancı kuralını değerlendirerek yasaklara karşı olduğunu açıkladı.

Emre Şen

Galatasaray'da bugün Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen ve Dursun Özbek'in tek aday olarak girdiği 105. dönem seçimli olağan genel kuruluna katılan efsane teknik direktör Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli futbol adamı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni sezon için resmen açıkladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralı hakkında oldukça çarpıcı ve yol gösterici değerlendirmelerde bulundu.

"YASAKLARDAN YANA DEĞİLİM" VURGUSU

Türk futbolunda uzun yıllar hem kulüp hem de milli takım bazında yabancı kuralı tartışmalarının tam merkezinde yer alan Fatih Terim, kısıtlamalara karşı olan net duruşunu yineledi. Yabancı kuralı sorusuna yanıt veren Terim, "Ben daha önce de bakış açımı anlattım. Mümkün olsa ben yasaklardan yana değilim. Kulüplerin menfaatine olacak, Türk futbolunun yararına olacak uygulama her zaman en doğrusudur." diyerek sistemin kulüplerin gelişimine engel olmaması gerektiğinin altını çizdi.

14 TÜRK OYUNCU KURALINI HATIRLATTI

Kendi döneminde uygulanan ve Türk futbolunun Avrupa'ya en çok oyuncu ihraç ettiği dönemlerden biri olan sisteme atıfta bulunan tecrübeli çalıştırıcı, kuralın felsefesini şu sözlerle hatırlattı: "O zaman da söylemiştim; bizim getirdiğimiz sistemde 14 Türk oyuncu bulundurmak mecburiydi, 14 yabancı değil. Yabancı aslında serbestti, istediğin kadar alabilirdin."

"DÜNYA DEĞİŞİYOR, ARTIK RÖTAR YAPMAMALIYIZ"

Futbolun küresel dinamiklerinin hızla değiştiğine dikkat çeken Fatih Terim, TFF ve kulüplerin ortak bir akılla hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Terim, "Geldiğimiz bugünlerde, her şeyin değiştiği, dönüştüğü ve yenilendiği dünyada artık buralarda fazla rötar yapmamalıyız. Doğru bir şeye karar verilmesi ve bunun üzerine gidilmesi lazım. Federasyonda bunu yapacak kapasite zaten var. Kulüplerle oturup detaylıca konuşulur ve çözülür." diyerek sözlerini noktaladı.

