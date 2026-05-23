Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a kürsüden olay gönderme!

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde üyelerle gerçekleştirdiği topalantıda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Safi, Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına yönelik olarak dikkat çeken bir göndermede bulundu. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'de olağanüstü seçim süreci devam ederken başkan adayı Hakan Safi, teknik direktör arayışları ve transfer planlamasıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Safi, hem saha içinde hem de saha dışında güçlü bir yapı kurmayı hedeflediklerini söyledi.

TEKNİK DİREKTÖR SÖZLERİ

Yeni sezon öncesi teknik adam konusunun öncelikli başlıklardan biri olduğunu belirten Hakan Safi, Türkiye şartlarını bilen bir çalıştırıcının başarı için önemli olduğuna dikkat çekti.

Safi, konuya ilişkin açıklamasında, "Teknik direktör için görüşmelerimiz devam ediyor! Türkiye Ligi'ni bilen hoca ile Fenerbahçe, şampiyonluğu kazanabilir! Burayı bilen hoca önemli, fikstür önemli. Hepsini dikkatli şekilde takip ediyoruz. Seçimden önce teknik direktörü açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

YILDIZ TRANSFERLERİ İÇİN İDDİALI SÖZLER

Transfer çalışmalarına da değinen başkan adayı, taraftarı heyecanlandıracak hamleler üzerinde durduklarını ifade etti. Hukuki süreçlerin de değerlendirildiğini belirten Safi, büyük isimleri takıma kazandırmak için her türlü fedakârlığı yapabileceklerini söyledi.

Safi, "Dünya yıldızlarını getireceğim. Hukukçularımızla görüşüyoruz. Cezaysa da ceza, hazırız. Her şeyi göze aldık. Fenerbahçe'nin dünya yıldızlarıyla buluşması için maddi-manevi her şeyi yapmaya hazırız." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

"ŞAMPİYONLUKLARIMIZI ALACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili görüşünü de paylaşan Safi, bu konunun kulüp için vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Safi, "1959 öncesi şampiyonluklar Fenerbahçe'nin gerçekleri! Zamanı gelince bunları da alacağız! 59 öncesi şampiyonluklar kırmızı çizgimiz!" dedi.

"AZİZ YILDIRIM ELİMİZİ SIKMADI"

Seçim sürecinde Aziz Yıldırım'ın yaptığı birleşme çağrısına da değinen Hakan Safi, geçmiş döneme ilişkin eleştirilerde bulundu.

Safi, "Sevgili başkanım, 2018'den beri keşke bu birleşme çağrılarını yapsaydı! Bana destek olmadı, Ramazan ayındaki toplantıda elimizi sıkmadı! Kişinin kendine yaptığı ayıbı, başkası yapamaz!" sözleriyle görüşünü dile getirdi.

