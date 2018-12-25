Fatih Terim'den yönetime transfer mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ailesi ile birlikte Amerika'ya giderken sarı kırmızılı yönetime de en önemli isteğini söyledi.

Galatasaray'dan iki transfer

Ligin ilk yarısında gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Ocak ayında 2 santrfor takviyesi talep ederken bunlardan birinin kampa yetişmesi gerektiğini belirtti.

Tecrübeli teknik adam takıma, oyun sistemine ve arkadaşlarına alışma sürecini hemen aşıp ligin ikinci yarısında verimli olması için Galatasaray yönetiminin ara transfer dönemi başlar başlamaz santrafor takviyesinin ilkinin yapılmasını istedi.

Galatasaray yönetimi de elini çabuk tutarak transferinde büyük aşama kaydettikleri Alan'ı, İstanbul'a getirmek için kolları sıvadı.