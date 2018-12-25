SPOR

Fatih Terim'den yönetime transfer mesajı

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.12.2018 14:55 | Son Güncelleme

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yeni transferlerin Antalya kampına yetişmesini istedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ailesi ile birlikte Amerika'ya giderken sarı kırmızılı yönetime de en önemli isteğini söyledi.

Galatasaray'dan iki transfer

Ligin ilk yarısında gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Ocak ayında 2 santrfor takviyesi talep ederken bunlardan birinin kampa yetişmesi gerektiğini belirtti.

Ligin ilk yarısında gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Ocak ayında 2 santrfor takviyesi talep ederken bunlardan birinin kampa yetişmesi gerektiğini belirtti.

Tecrübeli teknik adam takıma, oyun sistemine ve arkadaşlarına alışma sürecini hemen aşıp ligin ikinci yarısında verimli olması için Galatasaray yönetiminin ara transfer dönemi başlar başlamaz santrafor takviyesinin ilkinin yapılmasını istedi.

Tecrübeli teknik adam takıma, oyun sistemine ve arkadaşlarına alışma sürecini hemen aşıp ligin ikinci yarısında verimli olması için Galatasaray yönetiminin ara transfer dönemi başlar başlamaz santrafor takviyesinin ilkinin yapılmasını istedi.

Galatasaray yönetimi de elini çabuk tutarak transferinde büyük aşama kaydettikleri Alan'ı, İstanbul'a getirmek için kolları sıvadı.

Galatasaray yönetimi de elini çabuk tutarak transferinde büyük aşama kaydettikleri Alan'ı, İstanbul'a getirmek için kolları sıvadı.

Görüşmeler ve temaslar hız kazanırken Galatasaray yönetimi Brezilyalı golcüyü Antalya kampına yetiştirip Terim'in isteğini yerine getirmek için çabalıyor. (FUTBOL ARENA)

Görüşmeler ve temaslar hız kazanırken Galatasaray yönetimi Brezilyalı golcüyü Antalya kampına yetiştirip Terim'in isteğini yerine getirmek için çabalıyor. (FUTBOL ARENA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray antalya fatih terim mustafa cengiz

En Çok Okunan Haberler

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Ersun Yanal golcü sol forvetini buldu: Leandro Trossard

Ersun Yanal golcü sol forvetini buldu: Leandro Trossard

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal düşmemek için getirilmiş

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal düşmemek için getirilmiş

Tümer Metin: Volkan Demirel geri dönmeli!

Tümer Metin: Volkan Demirel geri dönmeli!

Beşiktaş'tan Mesut Özil bombası

Beşiktaş'tan Mesut Özil bombası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Galatasaray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

Galatasaray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Felipe Melo'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran paylaşım

Felipe Melo'dan Galatasaray'ı heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray yabancı hakem talep edecek! Lig ve kupadan çekilme gündemde

Galatasaray yabancı hakem talep edecek! Lig ve kupadan çekilme gündemde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim'den yönetime transfer mesajı

Galatasaray'dan iki transfer

3 büyüklerin en golcü futbolcusu Eren Derdiyok

3 büyüklerin en golcüsü Eren Derdiyok

Virgil van Dijk, Galatasaraylı Ozan Kabak'a formasını hediye etti

Van Dijk'tan Ozan Kabak'a hediye

Galatasaray'da 4 imza birden

G.Saray'da 4 imza birden!

Ve Ribery için flaş açıklama! G.Saray...

Ve Ribery için flaş açıklama! G.Saray...

Rıdvan Dilmen Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçını değerlendirdi

Dilmen'den büyük övgü! 'Terim'i mahcup etti'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.