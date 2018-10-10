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Fatih Terim devleri geride bıraktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.10.2018 18:22 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin başında geçirdiği son dönemde yakaladığı maç başına puan ortalamasıyla Avrupa'nın en önemli teknik adamlarıyla yarışıyor.

Fatih Terim devleri geride bıraktı

Fatih Terim devleri geride bıraktı!

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Geçtiğimiz sezon kötü günler geçiren Galatasaray'da Igor Tudor'un yerine göreve getirilen Fatih Terim, Galatasaray'daki teknik adamlık koltuğunda geçirdiği 4. döneminde 2,20 puan ortalaması yakaladı.

Geçtiğimiz sezon kötü günler geçiren Galatasaray'da Igor Tudor'un yerine göreve getirilen Fatih Terim, Galatasaray'daki teknik adamlık koltuğunda geçirdiği 4. döneminde 2,20 puan ortalaması yakaladı.
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Galatasaray'da koltuğa ilk olarak 1996-2000 yılları arasında oturan ve son senesinde UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazanan tecrübeli teknik adam, bu dönemde 2,14 puan ortalamasını yakalamıştı.

Galatasaray'da koltuğa ilk olarak 1996-2000 yılları arasında oturan ve son senesinde UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazanan tecrübeli teknik adam, bu dönemde 2,14 puan ortalamasını yakalamıştı.
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Galatasaray'ın başında 2. kez 2002-2004 yılları arasında bulunan tecrübeli teknik adam, bu dönemde ise 1,82'lik puan ortalamasını tutturmuştu.

Galatasaray'ın başında 2. kez 2002-2004 yılları arasında bulunan tecrübeli teknik adam, bu dönemde ise 1,82'lik puan ortalamasını tutturmuştu.
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Terim, 2011-12 sezonu olan Galatasaray'ın başında geçirdiği 3. dönemde ise 2,06 puan ortalamasını yakaladı.

Terim, 2011-12 sezonu olan Galatasaray'ın başında geçirdiği 3. dönemde ise 2,06 puan ortalamasını yakaladı.
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İşte Fatih Terim'in bu sezon geride bıraktığı ve yarıştığı teknik direktörler...

İşte Fatih Terim'in bu sezon geride bıraktığı ve yarıştığı teknik direktörler...
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Massimiliano Allegri - 2.31

Massimiliano Allegri - 2.31
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Pep Guardiola - 2.26

Pep Guardiola - 2.26
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Diego Simeone - 2.07

Diego Simeone - 2.07
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Jose Mourinho - 2.02

Jose Mourinho - 2.02
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Mauricio Pochettino - 1.90

Mauricio Pochettino - 1.90
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Anahtar Kelimeler:
fatih terim Max Allegri pep guardiola diego simeone Mauricio Pochettino jose mourinho

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