Fatih Terim devleri geride bıraktı!

1 / 10 Geçtiğimiz sezon kötü günler geçiren Galatasaray'da Igor Tudor'un yerine göreve getirilen Fatih Terim, Galatasaray'daki teknik adamlık koltuğunda geçirdiği 4. döneminde 2,20 puan ortalaması yakaladı.

2 / 10 Galatasaray'da koltuğa ilk olarak 1996-2000 yılları arasında oturan ve son senesinde UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazanan tecrübeli teknik adam, bu dönemde 2,14 puan ortalamasını yakalamıştı.