Fatih Terim Emre Kılınç'ı Galatasaray'ın yeni Hasan Şaş'ı yapacak

Süper Lig’in 27’nci haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray taktik çalışmalara ağırlık verdi.

Cimbom’da hedef önce Rize’yi devirip sonra da tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğa uzanmak. Bugünkü antrenmanda da Terim’in galibiyetin şifreleri üzerinde duracak.

GELECEĞİ HAZIRLIYOR

Galatasaray’da bir yandan yeni sezon yapılanmasını için çalışmalar devam ediyor. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ile idari direktör Şükrü Hanedar, teknik direktör Fatih Terim’in talimatları doğrultusunda geleceğini Galatasaray’ını hazırlamaya çalışıyor.

Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılılarda Terim, Emre Kılınç’ı yeni Hasan Şaş olarak görüyor. 1998’de Hasan Şaş’ı Ankaragücü’nden getiren ve uluslararası çapta bir yıldız yapan tecrübeli çalıştırıcı Emre’yi de gelecek sezon seviye atlatacağına ve Galatasaray’a çok fayda sağlayacağına inanıyor.

İKİ BEKE İKİ YENİ İSİM

Mert Hakan ve Emre Kılınç’ın yanı sıra Oğulcan Çağlayan’la da anlaşan Galatasaray, Semih Kaya’yı da bedelsiz olarak kadrosuna katacak. Öte yandan eski kaptan Arda Turan’ın da sezon sonu Florya’ya adım atması bekleniyor.