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Fatih Terim Emre Kılınç'ı Galatasaray'ın yeni Hasan Şaş'ı yapacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.06.2020 17:01 | Son Güncelleme

Süper Lig'e Çaykur Rizespor maçı ile dönüş yapacak olan Galatasaray, transfer politikasını belirledi. Sarı kırmızılılar Mert Hakan ve Emre Kılınç ile prensipte anlaştı. Fatih Terim'in planı ise Emre Kılınç'ı Galatasaray'ın yeni Hasan Şaş'ı yapmak. İşte detaylar...

Süper Lig’in 27’nci haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray taktik çalışmalara ağırlık verdi.

Cimbom’da hedef önce Rize’yi devirip sonra da tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğa uzanmak. Bugünkü antrenmanda da Terim’in galibiyetin şifreleri üzerinde duracak.

GELECEĞİ HAZIRLIYOR

Galatasaray’da bir yandan yeni sezon yapılanmasını için çalışmalar devam ediyor. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ile idari direktör Şükrü Hanedar, teknik direktör Fatih Terim’in talimatları doğrultusunda geleceğini Galatasaray’ını hazırlamaya çalışıyor.

Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılılarda Terim, Emre Kılınç’ı yeni Hasan Şaş olarak görüyor. 1998’de Hasan Şaş’ı Ankaragücü’nden getiren ve uluslararası çapta bir yıldız yapan tecrübeli çalıştırıcı Emre’yi de gelecek sezon seviye atlatacağına ve Galatasaray’a çok fayda sağlayacağına inanıyor.

İKİ BEKE İKİ YENİ İSİM

Mert Hakan ve Emre Kılınç’ın yanı sıra Oğulcan Çağlayan’la da anlaşan Galatasaray, Semih Kaya’yı da bedelsiz olarak kadrosuna katacak. Öte yandan eski kaptan Arda Turan’ın da sezon sonu Florya’ya adım atması bekleniyor.

Teknik direktör Fatih Terim, sağ bölgesine as bir oyuncu, sol beke de alternatif olarak yerli bir futbolcu istiyor. Galatasaray’ın bekteki önceliği Omar Elabdellaoui. Olimpiakos ile sözleşmesi sona eren Norveçli, Terim’in bu mevki için en çok istediği oyuncu. Galatasaray’ın sol bek alternatifleri arasında ise Hasan Ali Kaldırım, Caner Erkin ve Berkan Emir bulunuyor.

GELİR BEKLENEN OYUNCULAR

Galatasaray’da değerini bulduktan sonra kimse vazgeçilmez değil. Belhanda, Feghouli, Luyindama, Marcao ile kiralıktan dönecek Diagne, Babel, Maicon gibi isimler en çok gelir beklenen futbolcular. Sarı-kırmızılılar satıştan yüklü bir gelir elde ederse, öncelikli olarak Onyekuru’nun bonservisini alacak. (AJANSSPOR)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
koyu bir galatasarylıyım ama şu fatih terimi bir türlü sevemedim paratorrr
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