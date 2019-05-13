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Fatih Terim, Galatasaray'da 18. kupanın peşinde

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası finalinde 15 Mayıs Çarşamba günü Akhisarpor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kupa koleksiyonuna bir yenisini daha eklemeye çok yakın...

Fatih Terim, Galatasaray'da 18. kupanın peşinde

Sarı-kırmızılı takımın Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabakadan galibiyetle ayrılması halinde, Fatih Terim kariyerindeki 18. kupaya ulaşmış olacak. Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da daha önce 17 kupa kazanmama başarısı gösterdi.

Galatasaray, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 7 Süper Lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

KAZANDIĞI KUPALAR
Sarı-kırmızılı ekipte ilk kez 1996-1997 sezonunda göreve getirilen Fatih Terim, ilk dönemindeki 4 sezonda kulübün müzesine 12 kupanın girmesine katkı sağladı. Takımıyla ilk döneminde üst üste 4 kez lig şampiyonu olan Terim, TSYD Kupası'nda 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonu şampiyonluklarını elde etti. Türkiye Kupası'nı 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında kazanan takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997 yıllarında Galatasaray'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.

Terim yönetiminde Galatasaray, Türk futbol tarihinin ilk Avrupa kupası olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında finalde İngiliz ekibi Arsenal'i eleyerek müzesine götürdü. Galatasaray'da 2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampiyonluk yaşayamayan Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig şampiyonluğu, 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza attı.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da geçen sezonun ortasında başlayan dördüncü döneminde ise takımını Süper Lig şampiyonluğuna ulaştırdı.

KUPADA DA REKORA ORTAK OLACAK
Süper Lig'de 7 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam unvanını taşıyan Fatih Terim, Akhisarspor maçını kazanmaları halinde Türkiye Kupası'na da damga vurucak. Kupada 1999 ve 2000'de iki kez mutlu sona ulaşan Terim, Akhisarspor'u yenmeleri durumunda bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı, Gündüz Kılıç ve Aykut Kocaman'ın rekoruna ortak olacak.

Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1977, 1978 ve 1984, Gündüz Kılıç da Galatasaray ile 1963, 1965 ve 1966 yıllarında üçer kez kupa sevinci yaşadı. Aykut Kocaman ise 2011 ve 2012'de Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda da Atiker Konyaspor ile mutlu sona ulaştı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
4haftadır sesin çıkmyo çakma imparator işlerin iyi belli işlemde tmm gibide başaksehıre nasıl bir senaryo yazıyosunuz hangı hakemle yeneceksınız diycemde bu sefer bıraz zor gibi başkanın takımı yemez o işleri hee yenılıncede cırlayacaksınız yine bakın görün sizi hakemde kurtaramıycak bu defa TÜRK takımısınız ya istiklal marsını okuyacak oyuncunuz yok:)))
Fetö kupaları sayılıyorsa doğrudur
gs başakşehir kadar takım oyunu ,oynayamıyor ,ortada bir maç , maç sahada kazanılır , kazanırsa 18. kupasını almış olur.
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