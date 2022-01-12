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Fatih Terim gidince transfer bile iptal oldu! Gedson Fernandes teklifi reddetti

12.01.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası transferde yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. Sezon başı Gedson Fernandes transferi için Beşiktaş ile yarışan ve Benfica'nın takımda kalmasına karar vermesinden dolayı anlaşma sağlanamayan Gedson için bir şok daha yaşandı. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Gedson Fernandes transferi suya düştü. Benfica kulübü, Gedson'u Galatasaray'a vermek yerine başka bir kulübe kiralamak istediğini açıkladı.

Fatih Terim gidince transfer bile iptal oldu! Gedson Fernandes teklifi reddetti
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı transfer gündemine de değiştirdi... Sarı-Kırmızılı yönetim devre arasında takıma katmayı planladığı Gedson Fernandes için beklemediği bir haber aldı. Sezon başında Beşiktaş'ın da çok istediği fakat Benfica'nın vermediği Gedson Fernandes'in Türkiye rüyası yine iptal oldu.

TERİM GİTTİ, GEDSON İPTAL

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Portekiz spor gazetesi Record'da yer alan habere göre; Gedson'un transferi Fatih Terim'in en büyük isteğiydi ancak Terim'in gidişi sonrası transfer görüşmeleri de durdu. Genç oyuncunun da Sarı-Kırmızılı kulübü reddedip kendine Galatasaray dışında opsiyonlar araştırmaya başladığı kaydedildi.

BENFICA KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR

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Benfica'nın da Gedson'a uyacak ve tekrar formunu artıracağı bir kulübe, gerekirse maaşını da kulüp vermek üzere kiralamaya çok sıcak bakıyor. Benfica Başkanı Rui Costa'nın Fatih Terim ile yakınlığından dolayı bu transferin gerçekleşebileceği konuşurken Terim'in ayrılığı sonrası bu transfer rafa kalktı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes
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