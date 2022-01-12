Fatih Terim gidince transfer bile iptal oldu! Gedson Fernandes teklifi reddetti

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı transfer gündemine de değiştirdi... Sarı-Kırmızılı yönetim devre arasında takıma katmayı planladığı Gedson Fernandes için beklemediği bir haber aldı. Sezon başında Beşiktaş'ın da çok istediği fakat Benfica'nın vermediği Gedson Fernandes'in Türkiye rüyası yine iptal oldu.

TERİM GİTTİ, GEDSON İPTAL

Portekiz spor gazetesi Record'da yer alan habere göre; Gedson'un transferi Fatih Terim'in en büyük isteğiydi ancak Terim'in gidişi sonrası transfer görüşmeleri de durdu. Genç oyuncunun da Sarı-Kırmızılı kulübü reddedip kendine Galatasaray dışında opsiyonlar araştırmaya başladığı kaydedildi.

BENFICA KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR

Benfica'nın da Gedson'a uyacak ve tekrar formunu artıracağı bir kulübe, gerekirse maaşını da kulüp vermek üzere kiralamaya çok sıcak bakıyor. Benfica Başkanı Rui Costa'nın Fatih Terim ile yakınlığından dolayı bu transferin gerçekleşebileceği konuşurken Terim'in ayrılığı sonrası bu transfer rafa kalktı.

