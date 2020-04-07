SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Fatih Terim'i üzen haber İtalya'dan geldi

Fatih Terim'i üzen haber İtalya'dan geldi

İTALYA HABERLERİ  | 07.04.2020 10:56 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yakın arkadaşı Corriere dello Sport'un usta muhabiri Alessandro Rialti hayatını kaybetti.

Fatih Terim'i üzen haber İtalya'dan geldi

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim'i üzen bir haber İtalya'dan geldi. İtalya'da yayım yapan Corriere dello Sport'un usta muhabiri aynı zamanda Terim'in de Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan gazeteci Alessandro Rialti kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Koronavirüs testi ilk olarak pozitif çıkan Fatih Terim, sonraki testlerinin negatif çıkması nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştu. Bu haberin sevincini yaşayan Terim ailesine üzen bir haber İtalya'dan geldi.

İtalya'da yayım yapan Corriere dello Sport'un usta muhabiri aynı zamanda Terim'in de Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan gazeteci Alessandro Rialti'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bu haberi usta gazeteci Dündar Keşaplı kendisine ait Twitter adresinden duyurdu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi
Ronaldo'nun o muhteşem golü!Ronaldo'nun o muhteşem golü!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih terim Alessandro Rialti İtalya

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Fatih Terim'in koronavirüs testi negatif çıktı

Fatih Terim'in koronavirüs testi negatif çıktı

Guardiola'yı kahreden ölüm haberi! Koronavirüs...

Guardiola'yı kahreden ölüm haberi! Koronavirüs...

Göğüsleriyle golf oynadı, sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı!

Göğüsleriyle golf oynadı, sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı!

Alex de Souza'nın hocalık kariyeri başlıyor

Alex de Souza'nın hocalık kariyeri başlıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!

Ronaldo, koronavirüs karantinasında görüntülendi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ronaldo'yla ilgili flaş iddia

Ronaldo'yla ilgili flaş iddia

Cristiano Ronaldo İtalya'ya dönmüyor

Cristiano Ronaldo İtalya'ya dönmüyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Fatih terim dışında kimsede üzülme hissi yokmu hep bu gündemde anlamadım gitti.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim'i üzen haber İtalya'dan geldi

Fatih Terim'i üzen haber İtalya'dan geldi

Fiorentina'da 3 futbolcu koronavirüsü yendi!

3 futbolcu koronavirüsü yendi

Tarihte Bugün: Ronaldo'nun Juventus'a attığı inanılmaz gol!

Ronaldo'nun o muhteşem golü!

Juventus'un yıldızı Dybala'dan Ronaldo'ya itiraf

Paulo Dybala: Ronaldo'ya ondan nefret ettiğimizi söyledim

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" paylaşımı

Cristiano Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Maxi Lopez'den eski eşi Wanda Nara'ya sert tepki!

Maxi Lopez'den sert tepki "Sen nasıl bir annesin?"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.