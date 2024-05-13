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Fatih Terim'in gençlik projesi Galatasaray'a hayat verdi! Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansları sonrası akıllara o dönem söylediği sözler geldi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.05.2024 11:22
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Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim şu sıralar kariyerine Yunanistan'ın Panathinaikos takımında devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın başında çalıştığı son dönemde yaptığı transferlerle geleceğe yatırım yaptığını söyleyen Fatih Terim'in meyvelerini Galatasaray yönetimi toplamaya başladı. Özellikle Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansları sonrası Fatih Terim'in oyuncu potansiyeli değerlendirebilmesi özelliği yeniden alkış topladı.

Fatih Terim'in gençlik projesi Galatasaray'a hayat verdi! Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansları sonrası akıllara o dönem söylediği sözler geldi...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın son haftalardaki başarısının baş rolünde yer alan Barış Alper Yılmaz'ın performansı sarı-kırmızılı yönetimi mest etti. Avrupa'dan birçok talibi bulunan milli oyuncunun gelişimi Galatasaraylıları heyecanlandırıyor.

"GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ"

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Takvimler 2021 yılını gösterdiğinde Galatasaray'ın başındaki Fatih Terim, 'geleceğe yatırım yapıyoruz' diyerek kadroya yetenekli oyuncular katmış ve bunların arasında Barış Alper Yılmaz da yer almıştı. 2.1 milyon euro bonservis ödenerek takıma katılan Barış Alper Yılmaz transferi o dönem eleştiri almış fakat Fatih Terim inancından vazgeçmemişti.

MEYVELER TOPLANMAYA BAŞLANDI

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Bu sezon gösterdiği performansla Fatih Terim'in de yüzünü kara çıkartmayan Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerini peşine takmış durumda. Galatasaray'ın minimum 30 milyon euro bonservis geliri beklediği milli oyuncu için Fatih Terim'in hamlesi bir kez daha alkışlandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE BİRLİKTE TAKIMI TAŞIYORLAR

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Fatih Terim'in bir diğer transferi Kerem Aktürkoğlu da bu sezon ligde 12 gol, 7 asist katkısı yaparak yine o dönem kurulan yapılanmanın meyvesini veriyor. İki oyuncuya da Avrupa'nın ciddi takımlarından teklif olduğu bilinirken, Galatasaray yönetimi sezon sonunda duruma göre hareket edecek.

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