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Fatih Terim'in şampiyonluk sistemi: 4-2-4

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.06.2020 14:08 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, aradan formda dönen Andone ya da Adem'i Falcao'nun partneri olarak kullanmayı planlıyor.

Ara verilen sezon boyunca sakatlıklar nedeniyle çok sıkıntı çeken ve sürekli eksik kalan Galatasaray, geri dönüş sürecinde hemen hemen tam takım olmanın sevincini yaşıyor. Sol diz ön çapraz bağları ve menisküsünden ameliyat olan Luyindama dışında sarı-kırmızılılarda eksik kalmadı.

Özellikle Florin Andone'nin ara sonrası çok formda görülmesi, Teknik Direktör Fatih Terim'in yüzünü güldürdü. Aslan'ın deneyimli hocası, kalan 8 haftada sistem değişikliğine gidebilir.

Lige verilen ara öncesi 4-1-4-1'e ağırlıklı veren ve iyi sonuçlar alan Terim'in, Andone'nin formundan yararlanmak için 4-4-2'yi düşündüğü belirtiliyor. Rumen forvet, ileri ikilide Radamel Falcao'ya partnerlik yaparken bir başka formda isim Adem Büyük de alternatif oyuncu olarak forma bekleyecek.

Savunma hattı belli olan Terim, orta dörtlünün merkezinde Seri ile Lemina'yı kullanacak. Kanatlardaki Onyekuru ve Feghouli, hücum ağırlıklı isimler olduğu için sistem 4-2-4 de olabilecek.

Süper Lig 12 Haziran'da yeniden başlayacak. Şampiyonluk yarışının nefes kestiği Süper Lig'de dört takım zirve hesabı yapıyor. Trabzonspor ve Başakşehir 53'er puanla ilk iki sırada, Galatasaray 50 puanla üçüncü sırada, Sivasspor ise 49 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Şampiyonluk için Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın ilginç bir avantajı var. Galatasaray'ın hem Başakşehir hem de Trabzonspor ile maçı olması nedeniyle sarı-kırmızılı ekip tüm maçlarını kazanırsa diğer rakipleri öteki maçlarda fire vermese bile üçlü averajda en üstte kalıp mutlu sona ulaşabilir. Adeta Galatasaray'ın hesaba ihtiyacı yok, 8'de 8'e ihtiyacı var. (Sözcü)

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