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Fatih Terim Medipol Başakşehir maçında çılgına döndü

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.12.2018 11:16 | Son Güncelleme

Fatih Terim'i cezalar da durduramadı. Fatih Terim, Medipol Başakşehir karşısında kaçan pozisyonlar sonrasında locada çılgına döndü.

İşte yaşananlar...

Fatih Terim Medipol Başakşehir maçında çılgına döndü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanan karşılaşmayı cezasından dolayı locadan takip etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanan karşılaşmayı cezasından dolayı locadan takip etti.

Deneyimli teknik adamın yokluğunda saha kenarında Yardımcı Antrenörler Levent Şahin ile Ümit Davala yer aldı.

Deneyimli teknik adamın yokluğunda saha kenarında Yardımcı Antrenörler Levent Şahin ile Ümit Davala yer aldı.

Terim'in maç esnasında pozisyonlara verdiği tepkiler dikkat çekti.

Terim'in maç esnasında pozisyonlara verdiği tepkiler dikkat çekti.

Deneyimli hocanın elindeki tesbih gözlerden kaçmadı.Fatih Terim'in Başakşehir müsabakasından sonra 4 maç cezası kaldı.

Deneyimli hocanın elindeki tesbih gözlerden kaçmadı.Fatih Terim'in Başakşehir müsabakasından sonra 4 maç cezası kaldı.

Öte yandan yardımcı antrenör Hasan Şaş da locada maçı Terim ile izledi.

Öte yandan yardımcı antrenör Hasan Şaş da locada maçı Terim ile izledi.

Fatih Terim Medipol Başakşehir maçında çılgına döndü

Fatih Terim Medipol Başakşehir maçında çılgına döndü
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yav ben bu adamı anlamıyom bu ne tripler he oldu bütün teknik tröktörler çıksın bunun gibi yapsun bumu spor anlayışın sayın terim örnek olman gerekirken ben spor istiyorum spor sizin tiyatronu deyillll
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