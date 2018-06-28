Fatih Terim, Fenerbahçe'nin yıldızını istedi

Fenerbahçeli yıldıza kanca attı

Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası!

1 / 10 Galatasaray, Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon kötü bir performans sergileyen ve zaman zaman kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için harekete geçti.

2 / 10 Teknik direktör Fatih Terim’in geçtiğimiz günlerde Başkan Mustafa Cengiz ve 2.Başkan Abdurrahim Albayrak’la yaptığı görüşmede 23 yaşındaki oyuncunun ismini verdiği ve ‘Ozan kaliteli bir isim, alabiliyorsak alalım’ dediği öğrenildi.

3 / 10 Galatasaray yönetimi bu görüşmenin ardından Fenerbahçe’yle irtibata geçerek Ozan hakkında bilgi aldı.

4 / 10 Bir Sarı-Lacivertli yöneticinin G.Saray’a, “Şu anda satmak gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yeni hocamız ne karar verir bilemeyiz. Olumsuz rapor verirse oturur konuşuruz” dediği ileri sürüldü.

5 / 10 Galatasaray transfer komitesi şimdi Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu’nun vereceği kararı beklemeye başladı.

6 / 10 FİYATI 2 MİLYON EURO | Fenerbahçe'den olumlu bir dönüş gelirse pazarlıklar başlayacak. G.Saray’ın Ozan Tufan için ayırdığı bütçe ise 2 milyon euro...

7 / 10 Fenerbahçe’yle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu, 2015 yaz transfer döneminde Bursaspor’dan Sarı-Lacivertliler’e 7 milyon euroya gelmişti.

8 / 10 Fenerbahçe yönetimi Galatasaray’ın bu teklifini kabul ederse uzun bir aradan sonra iki takım arasında transfer gerçekleşecek. (Güneş)

9 / 10 Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası!